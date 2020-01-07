Gişeye animasyon damgası

Box Office Türkiye’nin verilerine göre; geçen hafta 587 bin seyirciyle animasyon film açılış rekorunu kıran Rafadan Tayfa Göbeklitepe, bu hafta da gişenin lideri oldu. Film, ikinci hafta sonunda 444 bin 755 kişi tarafından izlendi. Sadece 10 günde bir milyon 401 bin 295 seyirciye ulaşan filmin, 2 milyon 200 bin seyirci sayısını aşıp, animasyon film rekorunu kırması bekleniyor.

BABA PARASI İKİNCİ SIRADA

Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in rol aldığı Baba Parası ise ilk hafta sonunda 318 bin 605 seyirci tarafından izlendi ve ikinci sırada yer aldı. 1 Ocak’ta gösterime giren film, beş günde ise toplam 493 bin 355 seyirci tarafından izlendi. Bu açılış performansı, Selçuk Aydemir, Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in Çalgı Çengi sonrası işbirliği yaptığı yapımlar arasında en düşük açılış miktarı olarak dikkat çekti.

Gösterimdeki beşinci hafta sonunu geride bırakan Mucize 2 Aşk, 66 bin 426 seyirciyle üçüncü basamakta kendine yer buldu. Ip Man 4: Final ise 39 bin 294 seyirciyle Box Office Türkiye’ye dördüncü sıradan giriş yaptı. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ise 33 bin 380 seyirciyle listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.