Orçun Fida ile Nemesis Kitap’tan çıkan ilk romanı Devriye-Tekrar Doğanlar üzerine söyleştik. Fida, bilim kurgu ve mitolojik kitaplara ve filmlere bayıldığını belirterek, "Kutsal Kase (Dan Brown) gibi romanlardan, televizyondaysa Lost ve benzeri kurgulardaki yapımlardan etkilendim. Gizem benim için çok heyecan verici" dedi.

Bize biraz yazarlık serüveninizden bahseder misiniz? Neden yazmaya başladınız?

Evet ben bir kitap yazdım. Ama henüz bir yazar mıyım bilmiyorum. Buna Devriye'yi okuyanlar karar verecek. Yazar kumaşım var mı o zaman ortaya çıkacak. Hayata ve hayatın içindekilere dair her zaman fikirlerim, tezim olmuştur. Ve bunları insanlarla paylaşmak hoşuma gidiyor. Bunu türlü şekillerde yapabilirsiniz. Ben yazarak yapmayı seçtim.

Nerede doğup, büyüdünüz? Sizi yazı yazmaya sürükleyen çocuk ve gençlik yıllarınızda yaşadıklarınız mı? Yoksa kendinizi bulma yolculuğunuzda içsel dünyanızda yaşadıklarınız mı?

Adana doğumlu olmakla birlikte ilk, orta ve liseyi İzmir'de okudum. 28 senedir de İstanbul'dayım. Nerelisin derseniz kendimi her zaman İzmirli hissettim. Her şeyi sorgulayan ve buldukları ile yetinmeyen bir yapım var. İlkini seçecek olsam bile diğer alternatifleri görmek isterim. Çok araştırırım. Çok meraklıyım. Karımla aramızda bitmeyen espri konusudur. Paris'teki rögar kapaklarını bile sorgulamışımdır. Herkese sıradan gelebilecek bir şey beni alıp başka hayallere sürükleyebilir. Çok belgesel seyrederim. Araştırırken Youtube'da kaybolabilirim.

Yaşamınızda en çok iz bırakan ve yazmanızı tetikleyen yaşanmışlıklar nelerdi? Şehir? Eğitim hayatı? Yoksa yaşamın ta kendisi mi?

Hayata bakış tarzım diyelim. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanıyorum. Kızımın doğumu ile birlikte bu inancım daha da güçlendi. Maneviyatım arttı. Yaradan'ın yaratmış olduğu kusursuz düzene olan hayranlığım katlandı. Bu durumda cevap yaşamın kendisi oluyor sanırım.



Şair ve roman yazarı olarak, sizi dünyada ve Türkiye’de etkileyen ve besleyen hangi yazarlar oldu?

İster bilim kurgu ister mitolojik olsun kurgu roman kitapları ve filmlerine bayılırım. Kutsal Kase (Dan Brown) gibi romanlardan, televizyondaysa Lost ve benzeri kurgulardaki yapımlardan etkilendim. Gizem benim için çok heyecan verici. Bunun yanında Soner Yalçın, Murat Yetkin gibi araştırmacı yazarların belgesel tadında kitapları bir roman kadar bana heyecan veriyor. Devamlı yeni bir şey öğrenmek ve keşfetmek müthiş bir keyif. Hiçbir şey yapamasam oturup bir belgeselde neyin nasıl yapıldığını izlerim.

Kitabınızda da yer verdiğiniz sözlerden en çok hangisi sizi anlatıyor diye sorsak?

Mevlana'nın inceden insanoğlunun yüzüne tokat gibi çarptığı sözü; “Allahın varlığı sabittir. Biz kulluğumuzu ispat edelim.” Sabah akşam okumak ve anlamak için kendimizi zorlamak lazım. Bir de şık Veysel'in türküsü. Uzun ince bir yoldayım. Arabada çoğu zaman onu dinlerken buluyorum kendimi. “Yetişmek için menzile, gidiyorum gündüz gece.” Beni benden alıyor. Sonrada düşünüyorum, menzil neresi?

İçinde dinden siyasete aykırı pek çok konuyu anlatan ilk romanınıza gelecek olursak, böyle mistik bir roman yazmaya nasıl karar verdiniz?

Kızımın doğumu, yaşamın mucizesi ve maneviyatımın yükselmesi. Derin bir kurgu iştahım bunlara eklenince, her şey bir araya toplandı.

Devriye 10 yıla yayılan araştırmaların ışığında hazırlanan bir roman. Okuyucu okumaya başladığında sizce onlarda nasıl bir iz bırakacak?

Buna onlar karar verecek. Ama birçok yerde “Bir dakika ya, acaba gerçekten böyle olabilir mi” diye durup, düşündüklerindeyse kendinden bir şeyler bulacaklarına eminim. Ben pek çoğumuzun düşüncesinde olanı, sadece yazıya döktüm. Bir tezim var. Politikacı olamazdım, şarkıcı olmaya yeterli sesim yok. En iyisi tezimi yazmak dedim. Bunu da bir kurgu ile birleştirip daha keyifli okunabilmesi için romanlaştırdım.

Sizce böyle bir romandan güzel bir dizi projesi çıkar mı?

Bunu okuyucunun ilgisi, tepkisi belirleyecek… İhtiyaçlar üzerinden gidersek de zamanla özellikle genç neslin böyle bir kurgu izleme beklentisi oluşursa neden olmasın?

Kitapta okuyucuyu bekleyen siyasetten mitolojik hikaye kadar pek çok konuda bilgi bekliyor. Bunların kurgusunu yapmak zor olmadı mı?

Kurgu benim için en kolay kısım oldu. Fikri ortaya çıkarınca gerisi çok rahat geldi. Zor kısmına gelince, bazen yazacağım bir cümle için bir kitap okumak gerekti. Ve bilgi kirliliği. Bir bilgiye artık ulaşmak çok kolay. Ama doğruluğunu tespit etmek çok daha zor.

Kitabın adından yola çıkarak; orada anlattığınız gibi aslında her şey sonun başlangıcı mı? Aslında bitti sandıklarımızı biz farkına varmadan devam mı ediyor?

Yaradan mükemmel bir döngü yaratmış. Gün geceye, ay mevsime dönüyor. Aslında son da yok, başlangıçta. Peki, ne var? Bana göre devamlı bir sınav ve yükselme var.

Romanla beraber sizi, okuyucunuzla daha yakın temas kurmak adına söyleşiler, imza günleri gibi organizasyonlarda da görebilecek miyiz?

Çok yakında Kitap Fuarı var. Kitabım fuarın hemen önünde çıkması benim için de şans oldu. Devamında Yayınevim Nemesis'in organizasyonunda bir takım çalışmalar olacaktır. Ama buna yine okur karar verecek.

TUYAP Kitap Fuar'ında ne zaman olacaksınız?

9 Kasım Cumartesi saat 12.00'de Nememis Kitap standında olacağım, beklerim…