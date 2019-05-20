Gizem Hatipoğlu, kendisi için Survivor’un en büyük ödülünü açıkladı

Gizem Hatipoğlu, kendisi için Survivor’un en büyük ödülünü açıkladı

Uzun bir aradan sonra cumartesi günleri Fox ekranında yayınlanan Hayat Sensin adlı programla ekrana geri dönen Gizem Hatipoğlu, yıllar önce Var mısın Yok musun? ve Survivor’a yarışmacı olarak katılmıştı. Ardından ekranda birçok programa sunucu olarak başarılı bir şekilde imzasını atan Hatipoğlu, Hakan Hatipoğlu’yla dünyaevine girmiş, yedi ay önce de doğum yaparak Lila adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Hatipoğlu’yla kadından modaya, sanattan kozmetiğe kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Hayat Sensin adlı yeni programını ve yaşadıklarını konuştuk.

Hayat Sensin adlı programınızdan başlayalım. Teklifin gelişini ve sonrasını konuşalım…

Bir ay önce beni arayıp programın konseptini anlattılar. Kadının ön planda olması beni bir anda heyecanlandırdı, büyüledi. Başarılı kadınlar, kadın hikayeleri ve çeşitli konuları kapsıyor. Her konudan biraz, inanılmaz bir renk armonisi, keyifli ve doyurucu bir program. Üstelik en sevdiğim kanalda… Yedi ay önce dünyaya gelen canım kızım Lila’nın şansıydı bu. Çok mutlu oldum.

Programın içeriğiyle ilgili neler söylersiniz?

Kadın odaklı bir program. Kadın kadar üretken, bilinçli, farklı ve dinamik, hayatın renklerini içinde taşıyan heyecan verici. Güzellikten modaya, spordan sağlıklı yaşama, ilham veren kadınların hikayelerinden ünlü sanatçıların ev yaşamlarına ve yemek tariflerine kadar her konuyu ele alıyoruz. Başarılı kadın hikayelerimiz ve stil danışmanlarımız var. İzleyicilerimizin hayatları boyunca çok istedikleri bir şeyi gerçeğe dönüştürdüğümüz ‘Bir Hayalim Var’ adlı köşemiz de hayli ilgi çekiyor.

Bu programın amacı ve hedefi nedir?

Bu programla kadınlarımızın gücünü ve toplumdaki yerini göstermeyi hedefliyorum. Herkes kendinden bir şeyler bulacak.

Bir butik açma arzunuz vardı…

Kendi markamı kurmayı çok istiyorum. Şimdi çocuğum olduğu için belki bir bebek markası bile yaratabilirim.

Türkiye’deki modayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Her şey gibi moda da sosyal medyanın gücüyle birlikte daha çok takip ediliyor. Moda denilince akla önce pahalılık gelebilir ama hesaplı fiyatlarla da şık giysiler bulunabiliyor. Moda konusunda Türkiye’de insanların eskiye oranla bilgisi çok arttı. İnternetten alışveriş yapma imkanımız da var ve bu büyük kolaylık, zamandan tasarruf ediliyor. Önemli olan bir kadının giydiğini kendine yakıştırmasıdır. Ben de Beşiktaş Pazarı’ndan çok alışveriş yaptım. Bir kadın için vücudunu tanımak çok önemlidir.

Size göre Türk kadını nasıl giyiniyor?

Artık bilinçlenen Türk kadını eskiye oranla çok daha güzel giyiniyor. Modayı yakından izliyor, vitrinde olanları değil, kendine yakışanı tercih ediyor. Kadınlarımız için Hayat Sensin adlı programım çok güzel tüyolar veriyor, izlesinler…

Kadınlarımıza yaz aylarıyla ilgili moda ve kozmetik konularında tavsiyelerinizi öğrenebilir miyiz?

Yaz koleksiyonları piyasaya çıktı. Seçenekler çok fazla. Az sayıdaki parçaları birbiriyle kombinleyerek farklı güzellikler yaratabilirler. Hayat Sensin özellikle bu konuda ayrıntılı bilgiler veriyor zaten. Bu arada cildimizi güneşten korumamız çok önemli. Bronzlaşma sevdasına kapılanlar ölçüyü asla kaçırmasınlar. Çünkü güneş dost olduğu kadar çok da büyük düşmandır.

Gizem Hatipoğlu için her şey Acun Ilıcalı’nın önce Var mısın Yok musun? sonra da Survivor adlı yarışmalarla başladı. 2008’de Var mısın Yok musun programıyla ekrana çıktım. 2009’da ise Survivor geldi.Survivor’dan korkmadınız mı?

Acun (Ilıcalı) Bey’in verdiği güven vardı. Ancak elbette yaşadıklarımız hiç de kolay değildi. İnsanın kendini keşfettiği müthiş bir maceraydı bu. Aç kaldım, susuz kaldım… Ancak programdan ayrılırken çok üzüldüm. Çünkü doğal bir hayattı orada yaşadığımız. Telefon yok, televizyon yok, büyük kentin gürültüsü patırtısı yok.

Size bir de mutluluk yaşattı…

(Gülüyor). Evet, Var mısın Yok musun adlı yarışma programında tanıdığım Hakan Hatipoğlu, Survivor’da bana palmiye yaprağıyla evlenme teklifinde bulundu. O yaprak duruyor, saklıyorum. Sonra evlendik. Hakan’la tanışalı 10 yıl oldu. Benim için Survivor’un en büyük ödülü, evlilik teklifi olmuştu.

Derken, Gizem Hatipoğlu anne de oldu.

Kızım Lila, yedi ay önce dünyaya geldi. Annelik çok başka bir duyguymuş, anlatılmaz.

Bugüne kadar yer aldığınız projeleri öğrenebilir miyiz?

Birçok diziye konuk oyuncu olarak katıldım. Birçok filmim oldu. Magazin programı, ev gezmesi programı, sağlık programı sunuculukları yaptım.

Bundan sonraki hedefleriniz…

Oyunculukta değil sunuculukta ilerlemek istiyorum.

Eşiniz Hakan Bey’le bir proje olabilir mi?

Hakan’la daha önce reklam çalışmalarımız oldu. Belki birlikte sunacağımız bir yarışma programı veya çocuk programı olabilir. Tekliflere açığız…