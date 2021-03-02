Gizemli sanatçı Banksy’nin yeni eseri cezaevi duvarında

Sokak sanatı dünyasının en gizemli figürlerinden biri olan Banksy’nin yeni bir duvar eseri Reading Hapishanesi’nde ortaya çıktı…

1895 -1897 yılları arasında ünlü yazar Oscar Wilde’ın da mahkum olduğu Reading Hapishanesi’nin dış duvarında bir gecede ortaya çıkan duvar resminde Wilde’a benzeyen bir mahkum birbirine bağlı bez ve çarşaflarla kaçarken görülüyor.

Banksy henüz resmi olarak açıklama yapmazken sanat uzmanları bu eserin Banksy’e ait olduğunu söyledi.

2013 yılından itibaren boşaltılan hapishane 2019 yılında hükümet tarafından satılığa çıkarılmıştı. Fakat daha sonra satış iptal edilirken bu kompleksin sanat merkezine çevrilmesine karar verilmişti.