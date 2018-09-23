Gizemli sanatçı Faure’den yeni bir resim türü: Faurizm

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Psikolojik çeşitli gizli mesajları içeren Fauristik formdaki çalışmalarıyla büyük ilgi toplayan Patrick Faure 21. yüzyılın en gizemli sanatçılarından birisi olarak tanımlanıyor. Sürrealistik anlayıştan tatmin olmayan Faure, zamanla son çalışmalarını daha anlamlı kılan ve destekleyen, Yunan mitolojisinin ve efsanelerinin unsurlarını Kafka ve Camus gibi düşünürlerin vizyonları ve düşüncelerini de tümleştirdiği yeni bir çatı oluşturdu. Böylece Faure'nin sürrealizmden Faurizme olan serüveni başladı.

Patrick Faure'un kurucusu olduğu ve öncülük yaptığı çağdaş sanat formu olan “Faurizm”, rüyalar, cinsel arzu, bilgi ve bilgelik olgularının çakışmasını anlatan bir görsel sanat türü olarak tarif edilebilir. Faurizm, mitikal fanteziyle modern insanın hayali durumlarının birlikte sıralanmasıyla, birbirleriyle tümleşmesiyle şekil buluyor. Kökleri Platonik felsefeye kadar inen ve Plato’nun da “İnsanlık deneyiminin dışında bir gerçeklik vardır” sözleriyle ifade ettiği gibi mağara efsaneleriyle bezenen bu yaklaşım Faurizm'i doğurdu.



YANITI OLMAYAN METAFİZİK KONULAR

Yaşamın başlangıcının ardında yatan gizemle ilgili son yıllardaki astrofiziksel gelişmeleri de resimlerine eriten Faure, son günlerde evren ile insanlık arasındaki karşılıklı ilişkiyi sorguluyor. “Kırmızı Planet” isimli resminde olduğu gibi yaşam sürdüğümüz dünya ile galaksiler arasındaki direk bağlantıyı aynı Olaf Stapleton'un anlatılarında olduğu gibi rahatsız edici bir vizyonla gözler önüne seriyor. “Faşizm'in Kanatları” adlı eserinde izleyicileri dünya ötesi yaşamın aslında zararsız olmadığı ve dünya ötesi yaratıklarla dünyalıların olası buluşmasının feci sonuçları olabileceği gerçeğiyle yüzyüze getiriyor. Faure'nin resimleri şimdilerde “Evrenden önce ne vardı” veya “Evrenin ötesinde var olan nedir” gibi yanıtı olmayan metafiziksel konuları gündeme taşıyor. Faure, sufizim, din, Allah, dünya dışındaki yaratıklar ve süper güçleri olduğunu unuttuğumuz antik çağ efsanelerinin yapısal analizini yapıyor. Faure'nin sanat çalışmalarında birbirine benzer çeşitli renklerin bir araya geldiğini görüyoruz. Bu da izleyicilerin aklını karıştıracak şekilde kavramsal bir kurguyla düzenleniyor ve insanın geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı anlamadaki yetersizliğini gösteriyor.

CONTEMPORARY ISTANBUL’DA YOĞUN İLGİ

Faure’nin mistisizm ve sürrelizm çizgilerini, renklerini ve motiflerini taşıyan resimleri 13. Contemporary Istanbul’da sanatseverlerle buluştu. Sanatseverler, Faure’nin eserlerine yoğun ilgi gösterdi.