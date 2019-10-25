Gizli Servis rapçi Eminem’i soruşturmuş!

ABD basınında, Eminem’in 2017’deki albümünde yer alan ‘Framed’ adlı şarkısında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump hakkındaki sözleri nedeniyle Gizli Servis tarafından sorgulandığı yazıldı. Dünyaca ünlü rapçiye ulaşan ajanların sorguyu Ocak 2018'de gerçekleştiği belirtildi.

İddialara göre; sorgu da ilginç bir şekilde gerçekleşti. Ajanlar, Eminem’in Framed şarkısını sesli bir şekilde okurken, ünlü rapçi de onlara katıldı ve rap yaptı. Sorgunun ardından Eminem ile ilgili dava açılmadı.

İHBAR EDİLMİŞ

Sorgulama nedeni ise ABD'li ünlü magazin haberleri sitesi TMZ'de çalışan birisinin Eminem’in şarkısını ihbar etmesiydi. İhbarcının Gizli Servis'e “Ajansınızın, Ivanka Trump'a yönelik tehdit içeren sözleri nedeniyle Eminem'i soruşturup soruşturmadığını bilmek istiyorum” yazdığı öğrenildi. Daha sonra TMZ'nin sitesinde şarkının sözlerini eleştiren bir yazının yayınlandığına da dikkat çekildi.

Eminem, Framed’de Ivanka Trump ile ilgili “budala, küçük sarışın kız” diyor.

TRUMP’I DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ

Eminem, daha önce Donald Trump’la ilgili şöyle demişti: “Ülkemizdeki herkesi umursayan bir başkanımız yok, Trump her Amerikalının başkanı değil. Ama ne yaptığını çok iyi biliyor. Kendi siyasi mantığına göre, yane kendisi gibi düşünmeyen hiç kimseyi umursamıyor. Ama onlardan daha fazlası var bizde. Benim ve onun arasında bir tercih yapın.”



