Gladyatör 2’den haber var: Ridley Scott hazırlıklara başladı

21 yıldır ikinci film için bekleyen Gladyatör hayranlarına yönetmen Ridley Scott'tan güzel haber geldi. Empire Magazine ile konuşan Scott, ikinci filmin çok yakında geleceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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2000 yılında gösterime giren, 103 milyon dolarlık bütçe, 460 milyon dolarlık hasılat ve 5 Oscar ödülü ile sinema dünyasının en çok konuşulan filmlerinden Gladyatör’ün ikinci filmi için bekleyiş devam ederken 84 yaşındaki yönetmen Ridley Scott’tan yeni filmle ilgili açıklamalar geldi.

War Party, Kitbag gibi birden fazla yapım üzerinde çalışan Scott Kitbag’den sonra yapımı yirmi yılı aşkın süredir devam eden Gladyatör’ün devam filmini yönetmek için Roma İmparatorluğu’na geri dönecek.

Empire Magazine ile konuşan Scott, Gladyatör 2’nin çok yakında geleceğini doğruladı: “Şimdiden Gladyatör’ü yazdırıyorum.”

İlk Gladyatör 2000’de vizyona girdi ve en iyi film de dahil olmak üzere beş Akademi Ödülü kazandı. Russell Crowe’un karakteri ilk filmin sonunda ölüyor, bu yüzden Gladyatör 2’de başrol oynamayacak. Haberlere göre; film, ilk filmdeki olaylardan 25 yıl sonrasını anlatacak.

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