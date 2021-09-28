Glastonbury Festivali yakınındaki nehirde uyuşturucu tespit edildi

İngiltere'nin köklü ve popüler müzik festivallerinden Glastonbury Festivali'nin gerçekleştiği alanda bulunan nehirdeki suyu inceleyen bilim insanları uyuşturucu madde tespit etti.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgını dolayısıyla bu yıl ertelenen Glastonbury Festivali’nin düzenlendiği bölgeden geçen nehirden numune alan bilim insanları şaşkına döndü.

Bangor Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, Whitelake Nehri’nden aldıkları numunelerde kokain ve ekstasi gibi uyuşturucu maddelerin bulunduğunu açıkladı. 2019 yılında alınan numuneleri inceleyen bilim insanları bu konuda bir makale yayınladı.

Bilim insanları, “Festivale katılıp uyuşturucu alanlar daha sonra nehre giderek tuvaletlerini yaptıkları ya festival alanındaki yeşillere yaptıkları için nehir suyuna uyuşturucu karıştığı tespit edildi” açıklamasını yaptı. Bilim insanları, “Yüksek oranda uyuşturucu nehirdeki yılan balıklarının yaşamını olumsuz etkiliyor. O tür koruma altındaki bir balık türü” ifadesini kullandı.

Bilim insanları yüksek uyuşturucu seviyesinin ekosisteme hasar verme ihtimali olduğunu da açıkladı. Fakat festival organizatörü, doğayı koruduklarını duyurdu. Festival yetkilileri, “Festival katılımcılarının bu davranışının doğaya en büyük tehdit olduğunu biliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor” açıklamasını yaptı.



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