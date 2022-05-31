Glastonbury Festivali’nin programı açıklanmaya devam ediyor

Heyecanla beklenen Glastonbury Festivali'ne bu yıl katılacak isimler bir bir belli olmaya başladı.

Sozcu.com.tr

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Bu yıl 22-26 Haziran 2022 tarihleri arasında İngiltere’de düzenlenen Glastonbury Çağdaş Performans Sanatları Festivali’nin tam kadrosu, Megan Thee Stallion, Lorde ve Sam Fender gibi yeni isimlerle genişlemeye devam ediyor.

Uzun zamandır beklenen etkinlikte yüzlerce performans ve gösteri sahnelenecek. Ana sanatçılar ise Billie Eilish, Paul McCartney ve Kendrick Lamar ise olacak.



Daily Mail’in haberine göre, üç ismin, Piramit Sahnesi’nde başrolde olacağı ve Sam Fender’ın cuma günü Billie Eilish’ten önce sahneye çıkacağı doğrulandı.

Noel Gallagher festivalde Paul McCartney’den önce sahneye çıkarak solo çıkışını yaparken, Lorde de pazar günü Kendrick Lamar’dan önce sahneye çıkacak.

Piramit Sahnesi’nde pazar günü ayrıca Diana Ross ve caz sanatçısı Herbie Hancock da sahne alacak.

Bu isimler dışında, Vincent, Idles, Supergrass, First Aid Kit, Blossoms, Kate Tempest, Foals, Burna Boy, Olivia Rodrigo, Glass Animals, Metronomy, Skunk Anansie, Tems, Hak Baker, Pet Shop Boys, Years & Years, Kacey Musgraves, Fontaines DC, Declan McKenna, Lianne La Havas, Sea Girls, Kojey Radical, Primal Scream, Jamie T ve Charli XCX, Little Simz, Roisin Murphy ve Bicep gibi birçok farklı müzisyen ve grup da performans sergileyecek.

Bazı kişiler, tur programında bir boşluk bulunan Harry Styles’ın sürpriz bir şekilde festivalde sahne alabileceğini düşünüyor.

Bazı kişiler de, Taylor Swift’in önceki yıllarda Covid-19 nedeniyle iptal edilen performansını bu sene sergileyebileceğini düşünüyor.

Glastonbury Festivali 2022, hem 2020 hem de 2021 festivallerinin Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmesinin ardından, 2019’dan bu yana ilk kez düzenlenecek.

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