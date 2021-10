Glastonbury’de bir ilk: Billie Eilish sahneye çıkıyor

Genç şarkıcı Billie Eilish'in 2022 yılında düzenlenecek Glastonbury Festivali'nde sahneye çıkacağı duyuruldu.

Grammy Ödüllü müzisyen Billie Eilish’in gelecek yıl Haziran ayında yapılacak Glastonbury Festivali’nde ana şarkıcı olarak sahneye çıkacağı açıklandı.

Organizatörler tarafından yapılan açıklamada 19 yaşındaki Eilish’in böylelikle etkinlik tarihinde “headliner” yani günün sonunda sahneye çıkacak en genç solo müzisyen olduğu açıklandı.

No Time To Die isimli son James Bond filminin müziğini de yapan Eilish 2019 yılında festivaldeki Other Stage isimli sahnede performans sergilemişti.

Dünyanın en önemli müzik etkinliklerinden biri olan Glastonbury Festivali geçen yıl ve bu yıl Covid-19 salgını dolayısıyla ertelenmişti.

Gelecek yıl 22-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek etkinliğin 2020 yılında satılan biletlerinin sahipleri gelecek yılki festivale katılabilecek. Dolayısıyla etkinlikteki biletlerin satışa çıkmadan tükendiği belirtildi.

