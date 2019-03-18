Göbeklitepe’den esinlenerek üretilen eserler “Hepimiz Ikarus’uz” sergisinde

“Hepimiz Ikarus’uz” sergisi, Eskişehir’deki Karikatürlü Sanat Evi’nde ziyarete açıldı. 24 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek serginin açılışı İngiliz dansçı Petra Haller’in performansıyla başladı. Sanatçı Patrick Faure’nin tasarladığı Ikarus kostümüyle dans eden Haller, Eskişehir'in caddelerinde renkli görüntülere vesile oldu.



Göbeklitepe ve Yazılıkaya gibi Türkiye'nin çeşitli antik şehirlerinden esinlenerek oluşturulan resimlerin yer aldığı sergiyle ilgili konuşan Faure, “Ikarus, yeniyi, olmayanı keşfetmeyi sembolize ediyor. Ikarus, o zamana kadar kimsenin görmediği bir macerayı deneyimleyen ilk uçan adamdı. Ve planlandığı gibi Atina’ya dönmek yerine, o zamanların Küçük Asya’sına ve bugünün Türkiye’sine uçtu. Bunu neden yaptı? Yine, kendisi tarafından bilinmeyen toprakları keşfetmek için. Aynı zamanda, güneşe doğru uçarsa ne olacağını görmek istedi. Güneş gerçekten o kadar sıcak mıydı? Efsanelerin dediği gibi güneş atlar tarafından mı çekiliyordu? Öğrenmeye duyduğu bu açlık ölümüne neden oldu. Birçok yönden biz İkarus’un torunlarıyız. Her zaman yeni deneyimler, yeni bilgiler ve yeni girişimler arayışındayız. Ikarus bugün bize kim olduğumuzu gösteren ilerlemenin sembolüdür” dedi.



Patrick Faure ayrıca İngiltere'den getirdiği “Amerikalı Kızılderililer” serisini de Eskişehir’de sanatseverlerle buluşturdu.