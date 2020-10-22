Göbeklitepe’ye ziyaretçi akını

Şanlıurfa'da bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi ören yeri Göbeklitepe yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Ekim ayında çok sayıda turist, Göbeklitepe'de, Neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatını buldu.

Örencik Mahallesi yakınlarındaki Göbeklitepe’de yapılan kazı çalışmalarında şimdiye kadar Neolitik Çağ’a ait yabani hayvan figürlü ‘T’ biçimli dikili taşlar, 8- 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu.

12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe’de kazılar 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.

2019’un ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesinin ardından geçen yıl binlerce yerli ve yabancının ziyaret ettiği Göbeklitepe’ye coronaya rağmen ekim ayında da yoğun ziyaretçi akını oldu.

Günlük bin, hafta sonları ise 2 bin kişinin ziyaret ettiği Göbeklitepe’ye dünyanın dört bir yanından ziyaretçi gelmeye devam ediyor.

“2021 ALTIN YIL OLACAK”

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan “Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edilmesiyle turizm yoğunluğu yaşadık. Göbeklitepe’yi balon turlarıyla daha da canlandırmaya çalışacağız. Önümüzdeki yılın turizmde altın yıl olacağı düşüncesindeyiz” dedi. (DHA)