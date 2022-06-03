Göçle yaşanan savaşlar ve travmalar notalara dökülecek

Müzisyen Fuat Saka’nın Yunan besteci Vangelis Zografos’la birlikte yazdığı “Göç Senfonisi–Karanlık Sular” İstanbullularla buluşacak.

Nazan DOĞANER HALICI

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İstanbul'un simge mekanlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, unutulmaz bir konsere daha ev sahipliği yapacak. Müzisyen Fuat Saka'nın Yunan besteci Vangelis Zografos'la birlikte, tarih boyunca insanlığın en önemli meselelerinden biri olan göçün etkilerine dair yazdığı “Göç Senfonisi – Karanlık Sular”, İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 10 Haziran Cuma akşamı 20:00'de düzenlenecek konser, ücretsiz olarak gerçekleşecek. Konser davetiyeleri https://bilet.kultur.istanbul adresinden alınabilecek.

KARDEŞLİK ŞARKILARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı'nın düzenleyeceği “Göç Senfonisi – Karanlık Sular” konserinde, göçle birlikte yaşanan savaşlar, yerinden edilme, açlık, yoksulluk, susuzluk gibi travmalar notalara dökülecek. Fuat Saka, Yunan sanatçı Ionna Forti ile birlikte, barış ve kardeşlik şarkıları söyleyecek. Şef Anastasios Symeonidis yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası, Girit kemençesinde Zacharias Sypridakis'e ve kavalda Cihan Yurtçu'ya eşlik edecek.