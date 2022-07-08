Godfather yıldızı James Caan yaşamını yitirdi

Hollywood'un ünlü isimlerinden James Caan, 82 yaşında yaşama veda etti... Francis Ford Coppola'nın kült haline gelen Baba (Godfather) filminde Sonny Corleone'yi canlandıran Caan'ın ölümü Hollywood'da üzüntüyle karşılandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ünlü oyuncu James Caan’ın 82 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı… Hollywood’da irili ufaklı birçok yapımda yer alan ve Francis Ford Coppola’nın artık kült haline gelmiş film serisi Baba’da (Godfather) da yer alan ve kitlelere tanınan Caan’ın ölümü sinemaseverler arasında üzüntüyle karşılandı.

Baba filminde Caan ile birlikte oynayan Al Pacino, “O benim kurmaca kardeşim ve ömür boyu arkadaşımdı” dedi. Misery, Elf ve Mickey Blue Eyes başta olmak üzere 100’den fazla filmde oynayan Caan hakkında Coppola ise, “O asla unutulmayacak” dedi.

2020 yılında sırtından ameliyat olan ve bir süre tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldıktan sonra bastonla yürüyebilen Caan’ın 20 milyon dolar serveti olduğu tahmin ediliyor. Caan en son Baba filminin Şubat ayında yapılan 50’nci yıl kutlamalarına katılmıştı. Ünlü oyuncunun ölüm sebebi ise açıklanmadı.

Hollywood’da gangster filmlerinin aranan ismi Ray Liotta’nın 67 yaşında geçen ay ölmesi sonrasında bu ölüm büyük bir üzüntüyle karşılandı.