Gökçe Bahadır müfettiş oldu

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, Gökhan Özoğuz'un da yer aldığı Kendi Yolumda filminde tam bir kontrol delisi olan sigorta müfettişi Zeynep'i canlandırdı.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, başrolünde Gökhan Özoğuz'un yer aldığı ‘Kendi Yolumda’ filminin Adana’da 6 hafta süren çekimleri tamamlandı.

Oyuncular ve set ekibi filmin bitişini Adana Hayal Kahvesi’nde verdikleri bir parti ile kutladılar. 6 Mart'ta vizyona girecek filmde Gökhan Özoğuz'a Gökçe Bahadır, Tamer Levent, Okan Çabalar, Erkan Can, Ferit Aktuğ, Çağatay Aras, Suzan Aksoy, Tuncer Salman, Özkan Ayalp ve Hakan Özoğuz'un da yer aldığı zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.



TAMİRCİ ÇIRAĞI ATHENA GÖKHAN

Hikayesi ile dikkat çeken filmde; Gökhan Özoğuz, Adana'da gittiği tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali'nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler. Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan'a, “Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?” sorusunu yöneltir. Gökhan bu sorudan etkilenir ve arabanın tamirini beklerken uykuya dalar. Uykusunda ise kendisini tamirci çırağı olarak görür.

KONTROL DELİSİ ZEYNEP

Gökçe Bahadır ise filmde sigorta müfettişi Zeynep’e hayat verdi. Aile ve toplum baskısı ile “yaşının geçtiği” psikozuna girmiş olan Zeynep, bir sigorta dolandırıcılığını denetlemek üzere Adan’ya gider. Bu yolculuk Zeynep'in hayatını sorgulamasına neden olur.



