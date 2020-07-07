Gökçe Güzel’den kalp kırıklığına yeni şarkı

Bir aşk şarkısı olan ve ismini kara mizahın önemli figürlerinden Etgar Keret'in kitabından alan şarkı bitmesi istenmeyen bir ilişkiye, kaybetmekten korkulan bir kişiye yazılmış bir güzelleme niteliğinde.

‘MÜZİK EMEKÇİLERİNİN HİKAYESİNİ ANLATMAK İSTEDİK’

Gökçe Güzel, yeni şarkısı ile ilgili şunu söyledi:

”Her müzisyen gibi bizler de pandemi döneminde çeşitli sorunlarla karşılaştık. Şarkıyı ev stüdyosunda yarı profesyonel bir ekipmanla çok seyrek bir araya gelerek ortaya çıkarmamız bunlardan biriydi. Fakat bir diğer konu ise klibimizde anlatmak istediğimiz; aslında salgında en çok sorunla karşılaşan kesimin müzik emekçileri olduğunu gördük ve onların hikayesini anlatmak istedik. Çünkü her şeyden önce bizler de birer müzik emekçisiyiz ve konserlerin, festivallerin iptal olması ya da ertelenmesi hayatlarımızda önemli sorunlara yol açıyor. Umuyoruz ki en kısa zamanda yaşamımız normale döner ve biz, bu dönem yaşadığımız tüm sıkıntıları da geride bırakarak onları birer anı olarak hatırlamaya devam edebiliriz.”