Gökçe’nin bir konseri daha iptal edildi

Şarkıcı Gökçe'nin Afyonkarahisar'dan sonra Tekirdağ'da vereceği konser de iptal edildi.

Sozcu.com.tr

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Şarkıcı Gökçe, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 31’inci Geleneksel Hayrabolu Ayçiçeği Festivali kapsamında 12 Ağustos’ta sahneye çıkacaktı. İlçenin belediye başkanı Osman İnan, Gökçe’nin konserini iptal etti.

Gökçe’nin yerine Bora Duran ve Merve Özbey çıktı.



LGBTİ+’YE DESTEK VERDİĞİ GEREKÇESİYLE…

Gökçe’nin Afyonkarahisar’a bağlı Sandıklı’da 11 Ağustos’ta vereceği konser de Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından LGBTİ+’ye destek verdiği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Mustafa Çöl yaptığı açıklamada “11 Ağustos 2023’te planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBTİ+ desteği içeren ve cumhurbaşkanımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir. Her zaman dediğimiz gibi, biz bu ülkenin evladıyız. Ne cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi kabul etmedik, etmeyiz. Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı’da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından giremez! Aziz milletimize arz ederim” ifadelerini kullanmıştı.