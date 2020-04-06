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Gökhan Özoğuz, ‘Vatan haini’ diyenlere cevap verdi ‘Kimse kimseyi vatan hainliği ile suçlamasın’
Gökhan Özoğuz, ‘Vatan haini’ diyenlere cevap verdi ‘Kimse kimseyi vatan hainliği ile suçlamasın’
Gökhan Özoğuz, kendisini vatan hainliği ile suçlayanlara isyan etti. "Allah aşkına şu ülkede görüş farklılığı nedeniyle kimse kimseyi vatan hainliği ile suçlamasın" diyen Özoğuz 'Vatan yerli ve millidir' dedi...
Kültür Sanat 6 Nisan 2020 - 10:14

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, yaptığı paylaşımlardan sonra kendisine vatan haini diyenlere tepki gösterdi. Twitter hesabından yaptığı açıklama ile kimsenin vatan haini olmadığını söyleyen Özoğuz “Allah aşkına, şu ülkede görüş farklılığı nedeniyle kimse kimseyi vatan hainliği ile suçlamasın. Bu ülkede herkes vatanın bölünmesine karşıdır. İsteyen varsa da biz karşıyız. İnanç ve kültür farklılıklarını bir göre, vatan severdir. Hepsi yerli ve millidir” dedi.

Ülke yönetiminde eşit olunması gerektiğini belirten Özoğuz, “Vatan severlik bana göre sol görüşlülük, bir başkasına göre ülkücülük, başkasına göre dindarlıkla bağdaşabilir. Herkes burada özgürdür. Fakat ülke yönetimi eşit aile babası gibi olmalıdır. Çocuklarını ayırmaz. Fakat kimse sosyalist ruha sahip kişileri terörist olarak damgalayamaz! O zaman bu bağlamda tüm farklı görüşlerin birbirine vatan haini deme hakkı doğar. Bu da cehalet göstergesidir!” dedi.

Özoğuz sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizi, halkımızın her katmanını eşit haklarla koruyarak, severek, destekleyerek birleştirebiliriz. Ülkeme aşığım ben! Kültürlerine, insanlarına, tarihine, renklerine, doğasına, duruşuna, değerlerine, farklılıklarına, halkına, geçmişine! Kim bunları koşulsuz kucaklar, O dur vatan sever! Hangi vatan hainliği? Kimdir vatan haini? Bunların içinden cımbızla çekip ayırandır vatan haini!”

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