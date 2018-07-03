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Gökhan Tepe yeni albümünün ilk konserini verdi
Gökhan Tepe yeni albümünün ilk konserini verdi
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Tepe, geçtiğimiz günlerde yayımladığı Yaz 2018 albümün ilk konserini geçtiğimiz gün Mudanya’da gerçekleştirdi.
Kültür Sanat 3 Temmuz 2018 - 12:17

Mudanya 4. Lezzet Şenliği kapsamında sahneye çıkan Gökhan Tepe albümünün çıkış şarkısı Yak Ateşinle'yi ilk defa seslendirdi. Yenilenen tarzı ile dikkat çeken Tepe, ilk konseriyle ilgili, “Büyük özveri ile çalıştğımız albümümüzü geçtiğimiz günlerde yayınladık. Bu albümün ilk canlı performansını sizlerle gerçekleştirdim. Hep bir ağızdan benimle birlikte eşlik etmeniz bana büyük heyecan verdi. Dinleyen ve gelen herkese çok teşekkürler. Biz birlikteyken çok daha güzeliz. Birliğimiz ve beraberliğimizin bozulmaması dileğiyle” dedi.

Tepe, kendisini izleyen engelli dinleyicileri ile de tek tek ilgilenip fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Sanatçı konser sonunda tüm sevenleri ile selfie çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

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