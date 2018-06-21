Gökhan Tepe’den şarkı açıklaması: Kimseye vermem
Gökhan Tepe, ‘Yaz 2018’ albümü ile ilgili “Benim için Yaz 2018 hayatımda üçüncü bir dönemi ifade ediyor ve bu dönem aslında benim daha da tecrübelendiğim, enerjimi daha da iyi hissettiğim bir dönem. İlk defa bu albümüm ile birlikte renkli giyinerek kendime çok yakıştığını düşündüğüm bir tarzı keşfettim” dedi.
“ŞARKILAR GERÇEK SAHİPLERİNİ BULMALI”
“Tıklanma sayısı şarkının kalitesini göstermez” diyen Tepe, başkasına yakışan şarkıyı okumama prensibinin olduğunu ve kendisine yakışan şarkıyı da kimseye vermeyeceğini belirterek şarkıların gerçek sahiplerini bulması konusunda müziğe uzun yıllar daha büyük katkılar sağlayacağını gösteriyor.