Gökhan Türkmen Hırvat ve Bulgar şarkıcılara savaş açtı
Başarılı sanatçı Gökhan Türkmen, 2008 yılında yayınladığı Büyük İnsan albümüyle aynı ismi taşıyan şarkısı ile 2010 yılında yayınladığı Biraz Ayrılık albümünde yer alan Bir Öykü şarkılarını izinsiz kullanan Hırvat ve Bulgar sanatçılar ile yapım şirketleri hakkında harekete geçti.
Sanatçının avukatı Eda Salman Bayraktar, eserlerin izinsiz kullanımından doğan tüm haklarını korumak amacıyla uluslararası alanda gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını dile getirdi.