Gökhan Türkmen’den yeni single

Gökhan Türkmen’in yeni teklisi tüm dijital platformlarda yayınlandı. Yeni tekli Aşkın Enkazı’na bir de klip çekildi.

Parçanın söz ve müziği başarılı sanatçı Birkan Nasuhoğlu’na ait. Miksi Tunç Çakır, düzenlemesi ise Ahmet Faik Dökmeci tarafından yapıldı. Sevilen sanatçı bu şarkısını sade, romantik ve duygusal olarak tanımladı.

ÜÇ ŞARKI ÜÇ KLİP BİR HİKAYE

Aşkın Enkazı’nın klibi Gökhan Türkmen'in gelecek aylarda yayınlanacak olan “Sır” ve “Gülmedi Kader” adlı şarkılarıyla birbirini takip eden bütünleşik bir hikayenin ilk bölümü olarak izleyiciye sunuldu. Klibin yönetmenliğini yine sinematografik çekimleriyle ünlü Bora Çifterler gerçekleştirdi. Beş günde tamamlanan çekimlerde Özge Demirtel, Türkmen’e eşlik etti.

Parçaya hayat veren Türkmen, naif sesi ve kendine has tarzıyla yepyeni parçalarını her ay müzikseverlere sunmaya devam edecek.