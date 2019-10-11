Gökhan Türkmen’den akustik albüm

Gökhan Türkmen, YouTube için hazırladığı tek gitar akustik parçalarını “Gökhan Türkmen’le Az Biraz” albümünde bir araya getirdi.

Türkmen, 2019 yılı itibariyle tek gitar akustik parçalarını YouTube'da müzikseverlerle paylaşıyordu. Sanatçı, akustik parçaları, “Gökhan Türkmen'le Az Biraz” albümünde bir araya getirdi. Albüm, bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.

“Sen İstanbulsun” parçasının ilk akustik versiyonunun da yer alacağı albümde İhtimaller Perisi, Lafügüzaf, Ben Unuturum ve Çatı Katı'nın akustik versiyonları yer alıyor.

“Gökhan Türkmen'le Az Biraz” albümünde yer alan tek gitar akustik parçalarının klipleri de parçalar kadar naif bir özelliğe sahip. Bora Çifterler'in yönetmenliğini yaptığı klipler, şarkıların orijinal versiyonlarının klip çekimlerinin gerçekleştiği ana mekânda tek gitar canlı kayıt yapılarak gerçekleştirildi.