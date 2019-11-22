Gökhan Türkmen’in ‘Sır’rı yayında

Sözü Ozan Turgut'a ve müziği Gökhan Türkmen'e ait olan parçanın mix’i Tunç Çakır ve düzenlemesi ise Atıl Aksoy tarafından yapıldı. Masteringi Shawn Hatfield’in üstlendiği parçanın kayıtları GTR Deneyevi'nde tamamlandı.

Yalın, romantik ve duygusal bütünlüğü sağlayan bir parça olduğunu belirten sanatçı, akustik gitarın etrafında dönen aranjesi ile duygusal bir yoğunluğu olduğunu belirtiyor.

HİKAYENİN İKİNCİ BÖLÜMÜ

“Aşkın Enkazı” ile başlayan üç parçalık klip hikayesi “Sır” ile devam ediyor. İkinci bölüm olarak yayınlanan klipte, hüzünlü aşk hikayesi yine iki kişinin etrafında dönerek devam ediyor. Klibin yönetmenliğini Bora Çifterler gerçekleştirdi. 5 günde tamamlanan çekimlerde Özge Demirtel, sanatçıya eşlik ediyor.