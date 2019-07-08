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Gökhan Türkmen’in yoğun temposu
Gökhan Türkmen’in yoğun temposu
Başarılı müzisyen Gökhan Türkmen, Temmuz ayında Çeşme, Eskişehir ve İstanbul olmak üzere 5 yaz konseri ile sevenleriyle buluşacak.
Kültür Sanat 8 Temmuz 2019 - 15:27

Yaza “Iptıs Çaktıs” remix albümü ile giriş yapan Gökhan Türkmen, son zamanların başarılı gruplarından “Yüzyüzeyken Konuşuruz”un hafızalara kazınan parçası “Para Hala Bende”nin deephouse versiyonu ile de dikkat çekmişti.

Türkmen, Temmuz ayını yoğun bir konser takvimiyle geçirecek. Türkmen’in konserleri şöyle:

13 Temmuz If Performance Hall / Eskişehir
19 Temmuz Uniq Alaçatı / Çeşme
20 Temmuz Hayal Kahvesi Aqua Florya / İstanbul
26 Temmuz Mask Beach Beylikdüzü / İstanbul
27 Temmuz If Performance Hall Beşiktaş / İstanbul

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Son güncelleme: 15:39 - 08.07.2019
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