Gökhan Yılmaz’dan ‘Hayat Kırıklıkları’

“Hayata dair yazacak, söyleyecek bir şeylerim var” diyen Gökhan Yılmaz, “Günümüz ikliminde insanlar hayatın, yaşamın naifliğini unutup gitti. Eskiye göre birbirine karşı daha gaddar, acımasız bir toplum gözlemliyorum, ürküyorum.

Yazdığım romanların her satırında hayatın hepimize karşı sürprizlerle dolu olduğunu, kimi zaman tatlı, kimi zaman acı dolu bu sürprizlerin, rutin olarak sonsuza kadar gideceğini düşündüğümüz hayat akışını nasıl ansızın değiştirebileceğini anlatmaya çalıştım. Yaşanmış hayatların sahiplerini gizleyerek, yer yer biraz da eklemeler yaparak, toplumu ve yaşadığımız dönemi ifade etmeye çalışıyorum” dedi.

Bu romanda Kaan isimli kahramanın hayat mücadelesini, eşi ile kötü giden ilişkisini, tam ilişkisini bitereceği ve aşık olduğu, yanında huzur bulduğu kadına gitmeye karar verdiği sırada eşinin yakalandığı amansız hastalığı ve sonrasında gelişen karışık hayat örgüsünü anlattığını söyleyen Yılmaz’ın eserinin arka kapağını SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar kaleme aldı.



O yazı şöyleydi:

“Hepimizin ruhunda zamanla oluşan pek çok kırık vardır.

Başlangıçta dayanılmaz gibi gelen bu kırıklar, zaman içinde bize, onlarla birlikte yaşamamız gerektiğini öğretirler.

Hatta bizi güçlendirirler.

Aslında hayat bunu gerektirir.

Kimi zaman vermek zorunda olduğumuz kararlarla, kimi zaman da bizim adımıza verilen kararların etkisiyle oluşur içimizdeki hayat kırıkları!..

Değerli dostum Gökhan Yılmaz'ın yeni romanı ‘Hayat Kırıkları’nın akıcı kurgusu ve ilginç karakterleriyle siz değerli okurları, ilk satırlarından itibaren içine çekeceğine inanıyorum.

Öyle ki, siz de benim gibi ‘Kahramanın yerinde ben olsam ne yapardım’ sorusunu defalarca sormaktan kendinizi alamayacaksınız!

İyi okumalar dilerim…”