Göksel enerji depoluyor

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Ağustos ayında sık sık Göcek’e giden başarılı sanatçı, tatil esnasında çekilen fotoğraflarındaki doğal ve ışıltılı görüntüsüyle de dikkat çekti.

Doğa ile iç içe bir tatil geçiren ve mutluluğunu gözlerinden okunan Göksel, doğanın bir parçası olduğunu hissettiğini, ilhamını ağacın dibinden, çimenin kokusundan, denizin, rüzgarın ve kuşların sesinden aldığını söyledi.

SIRADA İKİ KONSER VAR

Sanatçı, kısa tatil sonrası konserlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte ve 1 Eylül’de Çatalca’da gerçekleşecek olan 19. Erguvan Festivali’nde devam edecek.