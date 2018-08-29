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Göksel enerji depoluyor
Göksel enerji depoluyor
Türkiye'nin önemli kadın vokallerinden Göksel, Ege'de tatilde enerji depoluyor.
Kültür Sanat 29 Ağustos 2018 - 11:46

Ağustos ayında sık sık Göcek’e giden başarılı sanatçı, tatil esnasında çekilen fotoğraflarındaki doğal ve ışıltılı görüntüsüyle de dikkat çekti.

Doğa ile iç içe bir tatil geçiren ve mutluluğunu gözlerinden okunan Göksel, doğanın bir parçası olduğunu hissettiğini, ilhamını ağacın dibinden, çimenin kokusundan, denizin, rüzgarın ve kuşların sesinden aldığını söyledi.

SIRADA İKİ KONSER VAR

Sanatçı, kısa tatil sonrası konserlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte ve 1 Eylül’de Çatalca’da gerçekleşecek olan 19. Erguvan Festivali’nde devam edecek.

goksel
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