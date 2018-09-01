Gonca Vuslateri’den evlilik açıklaması

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Güzel oyuncu Gonca Vuslateri, Quality of Magazine dergisine verdiği röportajda, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Günlük hayatında birçok aktiviteyle uğraştığını söyleyen başarılı oyuncu, “Tüm zamanımı ekonomik bir zamanda birden fazla şey yapmakla geçiriyorum aslında. Çalışmak en mutlu olduğum saatlerimdir. Çünkü gazeteye yazıyorum, senaryo çalışıyorum, albüm yapmak için ufak ufak çalışmalar başladı, radyo programım devam ediyor, tiyatro yapıyorum, kitap yazıyorum, resim yapıyorum (sanırım en beceriksiz olduğum kısım bu). Bitmek bilmeyen bir enerji hissediyorum. Sanırım enerjiyi doğru yere yönlendirmek karşılığını buluyor. Sevdiğim işi yapıyorum çünkü. Yazı yazmak benim için bir öğrenim yolculuğu. Yazarken araştırabiliyorum, yanılabiliyorum, sakinleşebiliyorum, bilmediğim birçok yazarı okuyorum ve hayatımı, etrafımı sessizleştirebiliyorum. Kitap okumak ve yazı yazmak hayatımı anlamlandırıyor. Mesleğimi zenginleştiriyor” dedi.



“SOSYAL MEDYA İYİ NİYETLİ BİR ARAÇ OLMALI”

Sosyal medyayı aktif kullanan Gonca Vuslateri, “Sosyal medya sosyal mesaj verdiği zaman kıymetli ve hızlı bir araç. Siyahla beyazın net göründüğü global algı düzeyinde, birbirimizi anlamak ve haberdar olmak için iyi bir araç ama başkalarının hayatıyla ilgili sınır ihlali gerçekleştirmek için kullanıldığında hoşgörüden ve öz saygıdan bahsedemeyiz. Sosyal medya iyi niyetli bir araç olmalı” diye konuştu. Ünlü Fransız karakter Amelie’ye de benzetilen Vuslateri, “Benzetilmekle ilgili hiçbir sorunum yok. Mutlu oluyorum. Amelie güzelmiş. Bende liste daha uzun. Hiç rahatsız olmuyorum. Kendimi kendime has buluyorum. 20'li yaşlarda herkes aykırıdır. Bizler gencecik yaşta toplum önüne çıkıp, kendimizi en iyi şekilde ifade etmeye çalışan eşsiz enerjide çocuklardık. Aykırılık iyidir her zaman. Makul olmanın kimseye faydası yok eğer zorla makul oluyorsan. Sanılmasın ki hayat rölantide gitmez. Rölantide de gider. Kendine has olan her şey güzeldir. Ancak da o şekilde güzeldir zaten. Özel hayatım, benim kalbimi, düşüncelerimi, hayal kırıklığımı, hatalarımı, coşkularımı, iyiliklerimi, doğrularımı, yanlışlarımı ele alır. Mesleğim ise işimi düzgün yapmayı, para kazanmayı, örnek olmayı… İkisi birbirini sevip kabul ederse insan tablosu şenlenir, anlamlanır” diyerek sözlerini sürdürdü.



“EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM”

Kadına şiddet konusuna da değinen Gonca Vuslateri, “Şiddeti rasyonalize eden her türlü eyleme karşıyım. Kadına şiddet ve tacizle ilgili yapılan yasa çalışmasını yakından takip ediyorum. Bu süreci çocukların ve hayvanların hakları takip ediyor. Ve elbette oyuncuların telif hakkı problemi var. Daha da çokça konu var. Her bir konuyla alakalı güncellenen süreci izliyorum elbette. Türkiye'de bu anlamda önümüzdeki zamanla ilgili umudum var. Bu ülkeyi seviyorum. Bu aşk gibidir. Bazen kızsam da karşı dursam da yaşadığım topraklar benim sevdiğimdir. Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Umudumuzu yitirmeyeceğiz” dedi. Güzel oyuncu son olarak evlilik düşünmediğinin de altını çizdi.

İHA