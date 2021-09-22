Goncourt Ödülleri’nde kriz: Aday filozofun sevgilisi jüri üyesi çıktı

Fransa'da verilen Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü'nde adaylık krizi yaşanıyor. 'Les Enfants de Cadillac' isimli kitabıyla ödüle aday gösterilen isimlerden Fransız filozof François Noudelmann'ın sevgilisinin jüri üyesi olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın en önemli edebiyat ödüllerinden Goncourt, eşi benzerine az rastlanır bir tartışmayla gündemde.

Fransız filozof François Noudelmann, ‘Les Enfants de Cadillac’ adlı kitabıyla ödül için oluşturulan aday listesinde kendine yer buldu. Ancak adaylar için oluşturulan kısa liste açıklandıktan sonra büyük bir skandal patlak verdi.

İLİŞKİDEN ÖNCE ADAY OLDU İDDİASI

62 yaşındaki Noudelmann’ın, adayları belirleyen 10 kişilik jüride yer alan Camille Laurens’le ilişkisi olduğu ortaya çıktı. France Inter radyosu, ikilinin ilişkisi olduğunun ortaya çıkmasının jüride büyük rahatsızlık yarattığını öne sürdü.

Goncourt’un Başkanı Didier Decoin, radyoya yaptığı açıklamada, Noudelmann’ın kitabının çiftin ilişkisinin ortaya çıkmasından daha önce listeye alındığını savundu. Durumun ortaya çıkmasıyla bir oylama daha yapıldığını belirten Decoin, ‘etik bir problem olmadığına’ karar verildiğini söyledi.

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