Goodfellas filminin yıldızı hayatını kaybetti

Sıkı Dostlar (Goodfellas), Evlilik Hikayesi (Marriage Story) ve Hannibal gibi filmlerde yer alan oyuncu Ray Liotta, Dominik Cumhuriyeti'ndeki son projesini çekerken hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Goodfellas, Field of Dreams, Young Sheldon, Modern Family gibi pek çok dizi ve filmde rol almış olan Ray Liotta, 67 yaşında uykusunda hayatını kaybetti. Haberi doğrulayan temsilcisine göre, oyuncu Dominik Cumhuriyeti’nde Saffron Burrows ile birlikte son filmi Tehlikeli Sular’ı çekiyordu.

Liotta New Jersey’de doğdu ve altı aylıkken bir yetimhaneye bırakıldı. People dergisine bir röportajında bu durumla ilgili şunları söylemişti: “İlk başta, bir ebeveynin çocuğundan nasıl vazgeçebileceğini anlamadım. Ve sonra nihayet kırk yaşlarımda biyolojik annemle tanıştığımda bu kadar kızgın değildim. Bu sadece başka bir yolculuk.”

Televizyondaki küçük rollerin ardından Liotta, 1986’da Something Wild ile Altın Küre adaylığı aldı. Martin Scorsese’nin Goodfellas’ında Henry Hill rolünü üstlenmeden önce 1989’da Kevin Costner ile Düşler Tarlası’nda (Field of Dreams) rol aldı.

UNUTULMAYAN FİLMLERDE ROL ALDI

Liotta unutulmayan filmlerde yer almasıyla ilgili 2021’de Guardian’a şunları söylemişti: “İnsanların hatırladığı bir filminiz varsa, bu harika. İki tane varsa, bu daha da harika.”

Goodfellas yönetmeni Martin Scorsese, yaptığı açıklamada Liotta’nın ölümüyle harap olduğunu söyledi. Scorsese, “Bir aktör olarak çok benzersiz yetenekli, çok maceracı ve çok cesurdu. Goodfellas’ta Henry Hill’i oynamak zor bir işti çünkü karakterin çok farklı yönleri, çok karmaşık katmanları vardı ve Ray uzun, zorlu bir çekimin neredeyse her sahnesindeydi. Beni kesinlikle şaşırttı ve o resimde birlikte yaptığımız işten her zaman gurur duyacağım” dedi.

1990’larda ayrıca Kurt Russell ile birlikte gerilim filmi Yasadışı Giriş, Robert De Niro ile Cop Land ve aile draması Corrina, Corrina’da Whoopi Goldberg ile birlikte rol aldı. Ayrıca, 1998 TV filmi The Rat Pack’te Frank Sinatra’yı oynadığı için Screen Actors Guild adaylığı aldı.

Sonraki on yıl, Ridley Scott’ın Hannibal’ında, Joe Carnahan’ın Narc’ında ve ER’de konuk olarak rol aldı.

SOPRANOS TEKLİFİNİ REDDETMİŞ

Liotta’ya ayrıca The Sopranos’tan bir rol de teklif edilmişti ama ünlü oyuncu bu teklifi geri çevirdi. Liotta reddetme nedenini Guardian’a şu şekilde açıklamıştı: “Başka bir mafya işi yapmak istemedim ve Hannibal vardı. Sadece o zaman doğru gelmiyordu.”

Liotta’nın ölüm haberi üzerine pek çok isim de üzüntülerini paylaştı. Goodfellas’ın başrol oyuncusu Lorraine Bracco, haberi duyunca tamamen paramparça olduğunu tweetledi: “Dünyanın herhangi bir yerinde olsam da insanlar gelip bana en sevdikleri filmin Goodfellas olduğunu söylüyor. Sonra hep o filmi yapmanın en iyi yanının ne olduğunu soruyorlar. Cevabım her zaman aynı oldu… Ray Liotta.”

1988 yapımı Dominic ve Eugene adlı dramada Liotta ile birlikte rol alan Jamie Lee Curtis de üzüntüsünü paylaşırken Liotta’dan nazik biri olarak bahsetti.

Viola Davis de “RIP Ray Liotta!! Çalışmanızı sevmiştim” derken Rosanna Arquette ise “Ray Liotta’nın vefat ettiğini duyduğuma gerçekten üzüldüm. Huzur içinde yat arkadaşım” diye tweet attı.

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