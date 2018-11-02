Goodreads En İyi Roman Ödülü ‘Ufak Yangınlar’ raflarda

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The Washington Post, Kirkus Reviews, NPR, Amazon ve Entertainment Weekly'de “yılın kitabı” olarak lanse edilen ve 50 haftadır New York Times çoksatanı olarak dikkat çeken, ABD'li yazar (1980) Celeste Ng'nin ikinci kitabı “Ufak Yangınlar” Yabancı Yayınları'ndan çıktı.

“Zekice, komik ve şefkatli. İnanılmaz bir roman” diye tanımlıyor “Trendeki Kız”ın yazarı Paula Hawkins; “İtfaiyeci” ve “Boynuz”un yazarı Joe Hille'in ise yorumu şöyle; “Celeste Ng'in romanını okurken devamlı kendime şunu sordum: ‘Bu kadar çok şeyi nereden biliyor? Nasıl bu denli zarif, cüretkâr ve cömertlikle yazabiliyor?' Ufak Yangınlar daha uzun süreler konuşulacak bir edebi eser. Celeste Ng, Zadie Smith ve Jacqueline Woodson gibi yazarların yanında yerini aldı. Bu romana bayıldım.”

Dünya genelinde çoksatar listelerinden inmeyen Celeste Ng'nin zekice kurguladığı “Litte Fire Everywhere” adlı romanı “Ufak Yangılar” adıyla Yabancı Yayınları etiketiyle yayımlandı. 2017 Goodreads En İyi Roman Ödülü'nün sahibi kitap, 50 haftadır da New York Times çoksatanlarından…

“Ufak yangınlar çıkararak kendi yollarından ilerleyen herkese” cümlesiyle okuyucusuna selamını veren kitabın yazarı Celeste Ng, romanına fon olan Shaker Heights'te büyümüş ve yine kitapta yer alan karakter gibi Çinli köklere sahip. Harvard Üniversitesi'nde okuduktan sonra Michigan Üniversitesi'nde lisansını yapan Celeste Ng, ilk romanı “Sana Söylemediğim Her Şey” Hopwood Ödülü ile Massachusetts Kitap Ödülü'nün de aralarında olduğu beş ödül kazandı.