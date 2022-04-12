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Google açıkladı: Türkiye’nin en çok merak ettiği sinema oyuncusu Kemal Sunal

Google, Türkiye'deki sinema oyuncusu aramalarının ilk sırasında Kemal Sunal’ın yer aldığını duyurdu.

Yayınlanma: 13:33 - 12 Nisan 2022 Güncellenme:
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Google açıkladı: Türkiye’nin en çok merak ettiği sinema oyuncusu Kemal Sunal

Google Türkiye, geçen hafta açtığı resmi Twitter hesabında hem dünyada hem de Türkiye’de en çok merak edilen konuları keşfetmeye imkan veren Google Trends sonuçlarına sıklıkla yer veriyor.

Verilere göre 2000’de ölen ve bugün 7’den 70’e herkesin severek izlemeye devam ettiği usta sanatçı Kemal Sunal, Türkiye’nin bugüne kadar Google’da en çok aradığı sinema oyuncusu.

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