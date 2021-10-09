Google, İkinci Dünya Savaşı’nda kaybolan Gustav Klimt tablolarına hayat verdi

İkinci Dünya Savaşı sırasında bir yangında kaybolan üç Gustav Klimt eserinin neye benzediğini kimse kesin olarak bilmiyordu. Ancak Google'ın yapay zekası bu eserlerin fotoğraflarından yola çıkarak onları yeniden canlandırdı.

Sozcu.com.tr

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Gustav Klimt’in resimleri, İkinci Dünya Savaşı sırasında Aşağı Avusturya’daki Immendorf Kalesi’nde saklanmıştı, ancak Schutzstaffel görevlilerinin kaleyi yakmasıyla eserler tarihe karıştı.

Google Arts & Culture da bu eserleri yeniden canlandırmaya çalıştı. Google, Gustav Klimt’in bakış açısıyla üç sanat eserini renklendirmek için önce algoritmasını 91.749 sanat eserle besleyerek, eğitti. Böylece Avusturyalı ressamın sanat üslubunu yorumlayıp taklit etmesini sağladı.

Belvedere Sarayı’ndan Dr Franz Smola da tabloları canlandıracak ekibe eserlere atıfta bulunan haber makalelerini, mektupları ve sergi kataloglarını sağladı. Böylece ekip eserlerin bazı bölümlerindeki renkler hakkında ipuçları elde edebildi.

Ekip, ipuçlarıyla beraber Klimt’in hayatta kalan resimlerinden yaptıkları çıkarımları birleştirerek eserler üzerinde çalıştı.

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