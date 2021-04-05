Google Sadri Alışık’ı unutmadı: Doodle’lı kutlama

18 Mart 1995’te kaybettiğimiz büyük usta Sadri Alışık’ın doğum günün Google tarafından hazırlanan Doodle ile kutlandı. Turist Ömer, Ofsayt Osman, Haşmet İbriktaroğlu, Gönlü bol Arif, Banazlı İsmail, Taşkasap Necati ve bunlar gibi bir sürü efsanevi karakterin yaratıcısı, sokakta yanımızdan, hayatta yüreğimizden geçen büyük usta Sadri Alışık’ın bu yıl 96. yaş günü ailesi ve sevenleri tarafından yad edilerek kutlandı.

SADRİ ALIŞIK KİMDİR?

Sadri Alışık 5 Mart 1925 yılında İstanbul'da doğdu. 18 Mart 1995'te İstanbul'da öldü. Asıl adı Sadrettin olmasına rağmen, annesi Saffet hanım ve babası Rafet Kaptan onu hep Sadri diye çağırırlardı. Babası Kaptan olduğundan haftada biriki kez eve gelebiliyordu. Bu yüzden ailenin sorumluluğu ve idaresi anne Saffet Hanım'da idi. Sadri Alışık sekiz yaşındayken kız kardeşi Nevin dünyaya geldi.

Sadri Alışık'ın içindeki oyunculuk aşkı küçük yaşlarda kendini göstermeye başlamıştı.. Arkadaşları bilye oynayıp, uçurtma uçururken, O piyesler hazırlayıp mahalle arkadaşlarına oyunlarını sunardı.. Altı-yedi yaşlarındayken bir sünnet gecesinde Naşid Özcan Tiyatrosu'nu izledi. O günden sonra tiyatroya olan tutkusu başladı. Paşabahçe 39. İlkokulunda üçüncü sınıftayken ”İSTİKAL PİYESİ” adlı oyunda “Adalı Halil” rolünü aldı ki bu başroldü.

İlkokulu bittikten sonra ailenin isteği ile Cağaloğlu'na taşındılar. Orta okul ikinci sınıfta tiyatro aşkı tekrar başladı. Ancak okulda tiyatro yoktu.

Liseye İstanbul Erkek Lisesin'de başladı. Lisenin yanısıra Cağaloğlu Halk Evi'nde tiyatroya gidiyordu. Liseyi bırakıp devam mecburiyeti olmadığından Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne kayıt oldu.

Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne devam etti. Sahneye 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıkan Alışık, 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu, vb. topluluklarda pek çok oyunda yer aldı.

1944 yılında Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar adlı film ile sinemaya adım attı. Sinemada, 1961-62'deki, Nejat Saydam'in yönettiği başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile birlikte yer aldığı Küçük Hanımefendi serisi, 1964'ten başlayarak canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle ile dikkat çekti ve seyircinin beğenisini topladı. Yaşamı boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı.

Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ'yla beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Sadri Alışık, sinema kariyerinin yanında; bir dönem 45'lik plaklar doldurmuş ve gazinolarda çalışmış, ağırlıklı olarak İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı yayımlamış ve yağlı boya ve kara kalem tablolara da imza atmıştır.

Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi görmekte olan Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da yaşamını yitirdi. Zincirlikuyu Mezarlığında Toprağa Verildi Sanatçının anısına, eşi Çolpan İlhan tarafından kurulan Sadri Alışık Kültür Merkezi'nce her yıl Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri verilmektedir.

Yavaş yavaş, sahne, resim, tiyatro derken sinemaya adım attı ve ilk filmi Günahsızlar'ı 1945 yılında çevirdi. Şöhret basamaklarını hızla ilerleyen Sadri Alışık 1959 yılında çevirdiği Yalnızlar Rıhtımı adlı filmde otuz sekiz yıllık hayat arkadaşı Çolpan İlhan ile tanıştı. Evlendikten bir kaç sene sonra oğlu Kerem dünyaya geldi. Sinema yaşantısının yanı sıra, sahne showlarında da çok başarılı oldu. İçkiyi çok seven Sadri Alışık, en iyi dostu Ayhan Işık'ın ölümünden sonra kendini iyice içkiye verdi. Karaciğer yetmezliğinden Amerika'ya giden Sadri Alışık Amerika'da yaşayan Türk doktoru Münci Kalayoğlu tarafından ameliyat edildi ve sağlığına kavuştu. Sanat yaşamını televizyonda devam ettirdi.

Sadri Alışık genellikle, değişen toplumsal değerler içinde güzelliğe tutkun, umutlu, yaşama sevinciyle dolu, dürüstlüğü ve doğruluğu özleyen insan tipini oynadı.

Sinemanın yanısıra şiir ve resimle de uğraşan Alışık, beş yüzün üzerinde filmde rol aldı. En son rolü ise Yengeç Sepeti adlı dizide baba rolüydü.

Sadri Alışık 18 Mart 1995 yılında vefat etti.

Özel yaşamı

Bir süre sinema oyuncusu Neriman Esen'le evli kalan Alışık, ardından Çolpan İlhan'la evlendi. Bu evlilikten tek çocuğu Kerem Alışık dünyaya geldi.

Plakları

Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönemler olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Fikret Hakan'dan Fatma Girik'e , Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu müzik plakları doldurmuşlardı. Bu plak yapma furyasına Sadri Alışık da katıldı ve birkaç 45'lik plak da o doldurdu;

1964 – Avare / Dalgamıza Bakalım – Serengil Plak 10003

1964 – Tophane Rıhtımında / Turist Ömer – Melodi Plak 2161

1970 – Turist Ömer Arabistan'da / Turist Ömer – Saner Plak 1003

Aldığı ödüller

1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Afacan

1966 yılında, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Ah Güzel İstanbul filmi ile Sanremo Bodrig Hera Güldürü Filmleri Şenliği – Gümüş Agaç Plakası Özel Ödülü.

1994 tarihli, Yavuz Özkan'ın yönettiği Yengeç Sepeti adlı son filmi ile 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü.

FİLMOGRAFİSİ

Günahsızlar (1944)

Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm (1949)

İstanbul Geceleri (1950) – Kemal

Çakırcalı Mehmet Efe (1950)

İstanbul Çiçekleri (1951)

Hürriyet Şarkısı (1951)

Allaha Ismarladık (1951)

Kendini Kurtaran Şehir / Şanlı Maraş (1951)

Tanrı Şahidimdir (1951)

Vatan ve Namık Kemal (1951)

Yavuz Sultan Selim Ağlıyor (1952)

İki Süngü Arasında (1952)

Suçlu Benim (1953)

Soygun (1953)

Halıcı Kız (1953)

Beyaz Şehir (1955)

Battal Gazi Geliyor (1955) – Eflahun

Sevdiğim Sendin (1955)

Izdırap Şarkısı (1955)

Beş Hasta Var (1956) – Nusret

Kahpenin Aşkı (1957)

İftira (1958)

İstanbul Macerası (1958)

Duvaklı Göl (1958)

Altın Kafes (1958) – Eroinman Recep

Ben Kahbe Değilim (1959) – Ahmet

Yalnızlar Rıhtımı (1959) – Rıdvan Kaptan

Şeytan Mayası (1959)

Zümrüt (1959) – Fuat

Kalpaklılar (1959)

Hicran Yarası (1959)

Vatan Uğruna / Kıbrıs'ın Belası Kızıl Eoka (1959)

Düşman Yolları Kesti (1959) – İdris Bey

Utanmaz Adam (1961) – Cengiz Han

Küçük Hanımefendi (1961) – Bülent

Aşkın Saati Gelince (1961) – Nuri

Külkedisi (1961)

Silahlar Konuşuyor (1961)

Seni Benden Alamazlar (1961)

Şahane Kadın (1961)

Seviştiğimiz Günler (1961) – Bülent

Daima Kalbimdesin (1962) – Tarık

Küçük Hanımın Şoförü (1962) – Bülent

Ayşecik Yavru Melek (1962) – Kenan

Küçük Hanım Avrupa'da (1962) – Bülent Soysal

Hayat Bazen Tatlıdır (1962) – Semih

Fatoş'un Bebekleri (1962) – Suat

Küçük Hanımın Kısmeti (1962)

Acı Aşk (1963)

Maceralar Kralı (1963) – İsmet

Çalınan Aşk (1963) – Necmi

Korkusuz Kabadayı (1963)

İlk Göz Ağrısı (1963) – Adem

Arka Sokaklar (1963) – Nejat Bey

Dişi Kurt (1963) – Kudret Reis

Geçim Dünyası (1963)

Bize de mi Numara (1963)

Üç Öfkeli Genç (1963)

Helal Olsun Ali Abi (1963) – Turist Ömer

Aman Kimse Duymasın (1963)

Kendini Arayan Adam (1963) – Necdet

Ayşecik Çıtı Pıtı Kız (1964)

Hızır Dede (1964) – Samim

Anadolu Çocuğu (1964) – Kasımpaşalı Kara Ali

Ayşecik Cimcime Hanım (1964) – Turist Ömer

Afilli Delikanlılar (1964) – Salih

Taşralı Kız (1964) – Sami

Avare (1964) – Sedat

Sıkı Dur Geliyorum (1964)

Turist Ömer (1964) – Turist Ömer

Uçurumdaki Kadın (1964)

Erkek Sözü (1964)

Sokakların Kanunu (1964) – Yakışıklı, Ertuğrul

Beş Şeker Kız (1964)

Köye Giden Gelin (1964)

Ahtapotun Kolları (1964)

Bomba Gibi Kız (1964) – Kenan

Fıstık Gibi Maşallah (1964) – Fikri/Fikriye

Kelebekler Çift Uçar (1964)

Hırsız (1965) – Osman

Soytarı (1965) – Ethem

Sana Lâyık Değilim (1965) – Osman

Pantolon Bankası (1965)

Yankesicinin Aşkı (1965) – Osman

Turist Ömer Dümenciler Kralı (1965) – Turist Ömer

Şaka ile Karışık (1965) – Ofsayt Osman

Kocamın Nişanlısı (1965)

Adım Çıkmış Sarhoşa (1965)

Komşunun Tavuğu (1965) – Şadi Soyubüyük

Seveceksen Yiğit Sev (1965)

Üç Kardeşe Bir Gelin (1965) – Sabri

Serseri Aşık (1965) – Doktor

Berduş Milyoner (1965)

Nazar Değmez İnşallah (1965)

Ava Giden Avlanır (1965)

Boyacı (1966) – Dalgacı Mahmut

Karakolda Ayna Var (1966) – Taş Kasaplı Necati

Sokak Kızı (film, 1966) (1966) – Murat Giray

Efkârlıyım Abiler (1966) – Gönlübol Arif

Kaderin Cilvesi (1966) – Ahmet

Ah Güzel İstanbul (1966) – Haşmet İbriktaroğlu

Milyonerin Kızı / İntikam Hırsı (1966)

Seni Bekleyeceğim (1966)

Turist Ömer Almanya'da (1966) – Turist Ömer

Şoför Deyip Geçmeyin (1966)

Sevgilim Bir Artistti (1966)

Gariban (1966) – Gariban Ali

Günahkar Kadın (1966) – Osman

Akşamcı (1967) – Osman

Bitirimsin Abi (1967) – Kazım

Hindistan Cevizi (1967) – Osman

Serseri (1967) – Kazım

Ringo Kazım (1967) – Ringo Kazım

Ağır Suç (1967) – Şevket

Şaşkın Hafiye Killing'e Karşı (1967) – Şaşkın Hafiye

Marko Paşa (1967) – Marko Paşa

Serseriler Kralı (1967)

Bekâr Odası (1967) – Kazım

Gecekondu Peşinde (1967)

Kız Kolunda Damga Var (1967)

Paydos (film, 1968) (1968) – Öğretmen Murtaza

Efkarlı Sosyetede (1968) – Efkarlı Arif

Benimle Evlenir Misin (1968) – Cafer

Yara (1968)

Agora Meyhanesi (1968)

Dertli Gönlüm (1968)

Kırmızı Fener Sokağı (1968)

Menekşe Gözler (1969)

Muhabbet Kuşu (1969) – İbrahim

Acı İle Karışık (1969) – Osman

Ağlama Değmez Hayat (1969) – Osman

Turist Ömer Arabistan'da (1969) – Turist Ömer

Kaldırım Çiçeği (1969)

Hancı (1969) – Turhan

Damga (1969)

Altın Kalpler (1969)

Zalim (film, 1970) (1970)

Tatlı Hayal (1970)

Fatoş Talihsiz Yavru (1970) – Gariban

İşler Karışık (1970) – Hüsnü/Orhan

Ah Müjgan Ah (1970) – Hüsnü

Darıldın mı Cicim Bana (1970) – Osman

İç Güveysi (1970)

Arkadaşlık Öldü mü? (1970) – Osman

Talihsiz Baba (1970)

Erkeklik Öldü mü Abiler (1970)

Turist Ömer Yamyamlar Arasında (1970) – Turist Ömer

Fıstık Gibi (1970) – Fikri/Fikriye

Afacan (1970) – Osman

Tamam Mı Canım (1971) – Ali

Cımbız Ali / Yırtık Niyazi (1971)

Kavanoz Dipli Dünya (1971)

Sevdiğim Uşak (1971)

Çılgın Yenge (1971)

Ali Baba Kırk Haramiler (1971) – Ali Baba

Ayıpettin Şemsettin (1971)

Turist Ömer Boğa Güreşçisi (1971) – Turist Ömer

Üvey Ana (1971) – Emin

Afacan Küçük Serseri (1971) – Hüsnü

Toto Kralı (1971)

Ay Aman Of (1972)

Kırk Yalan Memiş (1972) – Memiş

Aynı Yolun Yolcusu (1972)

Gelinlik Kızlar (1972) – Sadi

Afacan Harika Çocuk (1972) – Kazım

Sevgili Hocam (1972)

Tatlım (1973) – Ferit

Balıkçı Osman (1973) – Osman

Turist Ömer Uzay Yolunda (1973) – Turist Ömer

Dikiz Aynası (1973)

Dertli (1973) – Haşmet

Atını Seven Kovboy (1974) – Red Kit

Ayyaş (1974)

Ne Hakem (1974)

Haşhaş (1975) – Recep

Deli Deli Tepeli (1975) – Konuk Sanatçı

Baş Belası (1976) – Baba

Ben Sana Mecburum (1976) – Hasan

Saffet Beni Affet (1976) – Saffet

Hamza Dalar Osman Çalar (1976) – Osman

Seyahatname (1977)

Acı Hatıralar (1977) – Osman

Kartallar Yüksek Uçar (1983-1985) – Banazlı İsmail

Babamın Namusu (1986)

Eşşek Oğlum ve Ben (1986)

Çalıkuşu (1986-1988) – Miralay Hayrullah Bey

Çapkın Baba (1986) – Reşit Ağa

Kız Babası (1986) – Vedat

Bebek Davası (film) (1986) – Mahir

Şalvar Bank (1986) – Reşit

Saat Sabahın Dokuzu (1987-1989)

Yengeç Sepeti (1994)