Goran Bregovic’e konser şoku: Moldova’ya giremedi

Türkiye'de de büyük üne sahip olan ve sık sık konser veren Bosnalı müzisyen Goran Bregovic'in konser için gittiği Moldova'ya girişine izin verilmedi. Moldova Başbakan Yardımcısı Dumitru Alaiba "Bugün Goran Bregovic'in müziğiyle dans etmek, Rus saldırganlığı sonucunda ölen tüm Ukraynalıların mezarları üzerinde dans etmek gibidir" dedi.

Sozcu.com.tr

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Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic’in konser için gittiği Moldova’ya girişine ‘Rusya yanlısı görüşleri” nedeniyle izin verilmedi.

Moldova’da düzenlenen Gustar Müzik Festivali’nin organizatörlerince yapılan yazılı açıklamada, konser için başkent Kişinev’e gelen Bregovic’in, sınır polisince ülkeye girişine izin verilmediği bildirildi.

Festivale ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Bregovic’in şu sözlerine yer verildi:

“Sevgili Moldovalı dostlarım! Bugün Gustar Müzik Festivali’nde sahne alamadığımız için çok özür dilerim. Kişinev havaalanında herhangi bir resmi açıklama yapılmadan Moldova’ya girişimize izin verilmemesi bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı.”

MOLDOVA HÜKÜMETİNDEN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Moldova Başbakan Yardımcısı Dumitru Alaiba da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna Hersekli Sırp-Hırvat besteci, gitarist ve şarkıcı Bregovic’in ülkeye girişine izin verilmediğini doğruladı. Alaiba, paylaşımına, yerel bir fotoğraf sanatçısının kullandığı, “Bugün Goran Bregovic’in müziğiyle dans etmek, Rus saldırganlığı sonucunda ölen tüm Ukraynalıların mezarları üzerinde dans etmek gibidir” ifadesini ekledi.

Moldova İçişleri Bakanı Adrian Efros da, Bregovic’in Rusya’nın 2014’te Ukrayna’ya bağlı Kırım’ı ilhakına destek verdiğini hatırlatarak “Güvenlik nedeniyle de böyle bir karar aldık” ifadelerini kullandı.

Kendisini Yugoslavyalı olarak tanımlayan ünlü müzisyen, 2015’te Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da konser vererek Ukrayna’nın tepkisini çekmiş, bu ülkede ve Polonya’da sahneye çıkması yasaklanmıştı. (AJANSLAR)

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