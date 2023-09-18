Gordion Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Frig uygarlığının başkenti Gordion Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gordion Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı. Ankara’mıza ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Ersoy, açıklamasında ayrıca, “Bu kararla birlikte Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki varlığı sayısı 20’ye yükseldi. Bu gurur hepimizin” dedi.

Gordion Antik Kenti, MÖ 2.500 yıllarında kurulan ve 4.500 yıl boyunca kesintisiz yerleşim gören önemli bir tarihi yerleşim yeridir. Frigya uygarlığının başkenti olan Gordion, bölgedeki en önemli arkeolojik alanlardan biridir.

Kentte yapılan kazılarda, Frigya Kralı Midas’ın mezarı, Frigya anıtsal mezar yapıları, Frigya sanatına ait eserler ve çok sayıda tarihi buluntu ortaya çıkarılmıştır.

Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması, Türkiye’nin kültürel mirasının uluslararası alandaki önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

YAVAŞ: EKONOMİMİZE CAN VERECEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabında şunları kaydetti:

“Sizlere müjdeli bir haberim var. Polatlı’daki Gordion Antik Kenti, bugün yapılan oylama ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yerini aldı. Ankara turizmini geleceğe taşıyacak, ekonomimize can verecek bu adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sıra Arslanhane Camii’nde.” (AA)