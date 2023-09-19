Gordion’un ardından bir müjde daha

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesabından Gordion Antik Kenti'nin Dünya Mirası ilan edildiği ve yeni bir müjdenin daha beklendiği paylaşımının ardından bugün Riyad'dan bir haber daha geldi.

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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında, Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Eskişehir Sivrihisar Ulu Cami, Kastamonu Kasaba Köy Mahmut Bey Camii ile Ankara Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Camii ve Afyonkarahisar Ulu Cami, ‘Anadolu’nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri’ adı altında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı.

Bu kararla, Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki kültür varlığı sayısı 21’e yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Miras Komitesi’nin kararını sosyal medya hesabından paylaştığı şu mesajla duyurdu:

“Yeni bir müjde daha! UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kültürel varlıklarımızı ilk kez seri olarak kaydettirdik. Gordion’un ardından Anadolu’nun Orta Çağ’dan günümüze uzanan ahşap direkli ve kirişli camileri de Dünya Mirası oldu. Böylece listedeki kültür varlığı sayımızı da 21’e yükselttik. Hayırlı olsun.”

CAMİLERİN ÖZELLİKLERİ

Bu camiler, farklı şehirlerde bulunmalarına rağmen sahip oldukları ortak özelliklerle Anadolu yaşantısına dair izleri taşıyor. Hipostil planlı anıtsal ahşap cami tipolojisinin, döneminin Anadolu’daki en önemli temsilcilerinden olan bu camiler, sahip oldukları ahşap oymacılığı sanatının örnekleriyle de öne çıkıyor.

Tarihi camiler, kapıları, minberleri, sütun başlıkları, tavan kirişleri ve konsollarında özenli ahşap işçiliği ile dikkati çekiyor. Ustaların isimlerinin kayıtlı olduğu kündekari tekniğindeki ahşap minberleri ve ‘Kalem İşi’ adı verilen bezemeleriyle bu tarihi camiler, olağanüstü bir marangozluk becerisi ile estetik anlayışı da sergiliyor. (AA)