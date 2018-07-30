‘Görevimi Tehlike – Yanılsamalar’ açılışı birinci sıradan yaptı

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ABD Box Office listesinin galibi Mission: Impossible – Yansımalar oldu. Serinin klasikleşen karakterleri ile yeni yüzlerini harmanlayan devam filmi, 178 milyon dolarlık bütçesinin üçte birini daha ilk haftadan çıkartmış oldu.

Listenin ikinci sırasında ise ABBA şarkılarından ilham alan devam halkası Mamma Mia: Yeniden Başlıyoruz oldu. Film, 2. hafta sonu kapanışında 15 milyon dolar kazandı. Böylece iki haftada 70 milyon dolar hasılat elde etmiş oldu.

Listenin 3. sırasındaki film ise ‘Adalet 2’ oldu. Oscar ödüllü Denzel Washington’ın başrolünde olduğu film 2. hafta sonunda 14 milyon dolar kazanarak bütçesinin 62 milyon dolarlık bütçesini çıkartmış oldu.

ANİMASYON DAMGASI

Listenin 4. sırasında animasyon devam halkası Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili yer aldı. 3. hafta sonu kapanışını 12,3 milyon dolar ile yaparak bu hafta itibariyle 80 milyon dolarlık bütçesine karşılık 119,2 milyon dolar kazandı.

Genç Titanlar Filmi açılışını 10,5 milyon dolar ile yaparak ilk haftasından 10 milyon dolarlık bütçesini çıkartmış oldu. Marvel’ın yeni filmi Ant-Man ve Wasp ise 4. hafta sonu kapanışını 8,4 milyon dolar ile gerçekleştirdi.

Listenin 7. sırasında uzun süredir beklenen animasyon devam halkası İnanılmaz Aile 2 yer buldu. Animasyon severlerin gönlünde taht kuran ve animasyon türünün en başarılı örneklerinden biri olarak görülen 2004 yapımı İnanılmaz Aile’nin devam filmi 7. hafta sonu kapanışını 7,1 milyon dolar ile yaptı. Amerika gişelerinin en çok kazanan animasyon devam halkası toplam 572,7 milyon dolar kazanmış oldu.