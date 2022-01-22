“Görevimiz Tehlike” filmleri yeniden ertelendi

Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) 7 ve 8, 2023 ve 2024'e ertelendi.

Sozcu.com.tr

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Paramount Pictures ve Skydance cuma günü, gişe rekorları kıran film serisinin hem yedinci hem de sekizinci filmleri devam eden salgın nedeniyle erteleneceğini söyledi. Henüz adı belli olmayan “Mission Impossible 7″nin 14 Temmuz 2023’te vizyona girmesi planlanıyor ve “Mission Impossible 8″in ise 28 Haziran 2024’te vizyona giriyor.

Bu, Görevimiz Tehlike’nin yedinci filminin ilk ertelenişi değil, film daha önce de 27 Mayıs 2022’ye ertelenmişti.

Gecikmenin nedeni ise gişe rekorları kıran serinin riske girmek istemeyişi. Pandemi nedeniyle film endüstrisi, sinema salonlarının kapanması gibi zor zamanlar geçirirken pek çok film vizyona giremeden video akış platformlarında görüldü. Bu süreçte sadece Spider-Man: No Way Home, ABD ve Kanada’da 703 milyon dolardan fazla gelir elde ederken, 2021’de vizyona giren başka hiçbir film yurt içi bilet satışlarında 225 milyon dolardan fazla hasılat elde etmedi.

“Mission Impossible” serisi, özellikle Çin’e uluslararası bilet satışı konusunda büyük ölçüde güveniyordu. “Mission Impossible: Fallout”, 2018’de çıktığında küresel bilet satışlarında 791 milyon doları buldu ve bu toplamın yaklaşık 570 milyon doları ABD ve Kanada dışındaki satışlardan geldi. Çin’deki bilet satışları, hasılatın yaklaşık 181 milyon dolarını oluşturuyor.

Ancak Çin, sinemalarda izin verdiği Hollywood filmleri konusunda daha seçici davrandı, bu da birçok gişe rekortmeni filmin önemli gelirlerden mahrum kalmasına neden oluyor.

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