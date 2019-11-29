Görme engelli çocuklarla ünlüler aynı sahnede

‘Hababam Sınıfı Parıltıyla’ oyunu 18 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde seyircisiyle buluşacak. Oyun ile ilgili düzenlenen toplantıya Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gökhan Tepe, Doğukan Manço, Hakan Yılmaz, Prof. Dr. Bahadır Erdem, Pınar Sabancı, Şahnaz Çakıralp, Okan Karacan ve Hande Sezer Pekcan katıldı. Toplantıda konuşan Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği Eşbaşkanı Neşe Gönül “Çocuklarımız yaklaşık dört aydır Seren Fosforoğlu yönetiminde yaratıcı drama öğretmeni Yeliz Yalçın’dan drama ve tiyatro eğitimi alıyorlar. Biz bir hayalle yola çıktık. Hayalimiz çocuklarımızı tiyatro sahnesinde görmekti. Üstelik Hababam Sınıfı gibi büyük bir projeyle ünlü isimlerin katılımı ve profesyonel oyuncularla beraber. Artık çocuklarımız sahne için hazır” dedi.

Tiyatro oyununu yöneten Seren Fosforoğlu ise bir hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, “Babam Enis Fosforoğlu da çok heyecanlanmıştı, umarım görüyordur. Çocuklarımız kalp gözüyle görüyorlar, onların inanılmaz bir hayal gücü var” dedi.

Oyunda Mahmut Hoca’yı Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı canlandıracak. Avcı, ilk kez sahnede olacağını belirtirken, Gökhan Tepe, “Parıltı Derneği, görme engelli kardeşlerimize farkındalık yaratmak için çok çaba sarf ediyor, o çocuklarla ve Abdullah Avcı ile aynı sahnede olmak çok heyecan verici” dedi.

KIRMIZI EŞOFMAN HAZIR

Badi Ekrem rolünde oynayacak olan Doğukan Manço’da, “Şener Şen’in rolünü oynamak çok heyecanlı, Şener Şen’den de randevu istedim. Kırmızı eşofmanı mı da hazırladım, çok güzel olacağına inanıyorum” diye konuştu.