Gelecek kuşakları düşünerek bu günleri hatırlatacak bir Görsel Bellek Merkezi için bir grup fotoğraf sanatçısı olağanüstü çaba harcıyor. 2018'de başlayan çalışma çerçevesinde her “gün”, “an” ve “olay” görsel bellek için kayıt altına alınıyor.

Çalışmanın öncülerinden fotoğraf ve foto röportaj ustası Özcan Yurdalan, unutulmaz isim Ara Güler'in bir söyleşisinde, ‘Kurtuluş Savaşı fotoğraflarımızın bile olmadığından' söz ettiğini hatırlatarak, projeyi bunun üzerine başlattıklarını söyledi.

Yurdalan, şu bilgileri paylaştı: “Kapsamlı, ulaşılabilir bir görsel bellek merkezimiz yok. Gücümüzün elverdiği kadar toplumun bugününe bakabilmek için 2018'de başladığımız ve 2020'de tamamladığımız çalışmanın ikinci aşamasını pandemide gerçekleştirdik.

Çalışmanın ilkini TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) ile gerçekleştirdik. Çalışmanın adı MGH (Memleketimden Görsel Hikayeler).

Memleketin hemen her yerinden 32 fotoğraf derneği ve 300'ü aşkın fotoğrafçıyla etik işleyişi paylaştık. 90 görsel hikaye üretildi.

Editör arkadaşlarımız Yusuf Aslan ve Aykan Özener'le hikayelere birer belgesel anlatı olarak katkıda bulunduk. Şimdi elimizde 2000'lerin ilk on yılı biterken on farklı temada yüzlerce hikaye var.”

GÜVENİLİR MERKEZİMİZ YOK

Covid-19 günlerine ilişkin hikayeler toplamak için farklı bir çalışma yaptıklarını söyleyen Özcan Yurdalan, “Salgının ilk haftalarında fotoğrafçılara çağrı yaparak yeni dönemi görsel hikayelerle kayda geçirmelerini istedik.

Adına KGF- Korona Günlerinde Fotoğraf dediğimiz çalışmaya yüzlerce kişi katıldı. 33 editör 4 ay yoğun mesai yaptı. On bini aşkın fotoğraf kayda geçirildi. Ancak bunları saklayacak merkezimiz yok” dedi.