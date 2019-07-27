GoT yaratıcıları HBO’yu terk ediyor

Variety ve Hollywood Reporter’ın haberine göre, Game of Thrones dizisinin yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss, HBO kanalı ile yollarını ayırdı. Benioff ve Weiss’ın Amazon, Netflix ve Disney ile anlaşabileceği belirtildi. Amazon ile anlaşmaya yakın olan ikiliye Netflix’in de çok cazip bir teklifte bulunduğu ifade edildi.

Disney’in ise ikiliye Fox televizyonlarında yayımlanacak projeler ile teklif götürdüğü söylendi.

Hollywood Reporter’a konuşan kaynaklar ikilinin 200 milyon dolarlık bir anlaşma arayışı içinde olduğunu aktardı. İkilinin teklifler sonucunda kazanacakları para ile kendi yapım şirketlerini kurması bekleniyor.

İkili Game of Thrones’un yanı sıra 2022’de vizyona girmesi planlanan Star Wars üçlemesinin ilk filminin de senaryosunu kaleme aldı.