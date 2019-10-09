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Göz bebeği nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘göz bebeği’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Göz bebeği nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘göz bebeği’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'göz bebeği'dir. Göz bebeği mi, gözbebeği mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 9 Ekim 2019 - 10:43

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘göz bebeği’dir.

GÖZ BEBEĞİ NE DEMEK:

1- Gözde irisin ortasında bulunan, ışığın azlığına veya çokluğuna göre büyüyüp küçülen yuvarlak delik, bebek

2- Çok sevilen, önem verilen kimse vb.

GÖZ BEBEĞİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin göz bebeği mi, gözbebeği mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı göz bebeği şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

gözbebeği (Yanlış kullanım)
göz bebeği (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Abim ailemizin göz bebeği, gurur kaynağı.”

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