Göz bebeği nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘göz bebeği’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘göz bebeği’dir.
GÖZ BEBEĞİ NE DEMEK:
1- Gözde irisin ortasında bulunan, ışığın azlığına veya çokluğuna göre büyüyüp küçülen yuvarlak delik, bebek
2- Çok sevilen, önem verilen kimse vb.
GÖZ BEBEĞİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin göz bebeği mi, gözbebeği mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı göz bebeği şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
gözbebeği (Yanlış kullanım)
göz bebeği (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Abim ailemizin göz bebeği, gurur kaynağı.”