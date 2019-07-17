Gözdağı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘gözdağı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘gözdağı’dır.
GÖZDAĞI NE DEMEK: Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit.
GÖZDAĞI NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “gözdağı, göz dağı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı gözdağı şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
göz dağı (Yanlış kullanım)
gözdağı (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Aklınca bana gözdağı verdiğini sanıyor.”