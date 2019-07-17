Gözdağı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘gözdağı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Gözdağı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘gözdağı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'gözdağı'dır. Gözdağı mı, göz dağı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘gözdağı’dır.

GÖZDAĞI NE DEMEK: Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit.

GÖZDAĞI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “gözdağı, göz dağı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı gözdağı şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

göz dağı (Yanlış kullanım)

gözdağı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Aklınca bana gözdağı verdiğini sanıyor.”