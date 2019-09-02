Gözyaşı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘göz yaşı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘gözyaşı'dır.
GÖZYAŞI NE DEMEK: Gözyaşı bezlerinin salgıladığı, bazı etkilerle akan duru sıvı damlacıklarından her biri, yaş.
GÖZYAŞI NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “gözyaşı mı, göz yaşı mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı gözyaşı şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
göz yaşı (Yanlış kullanım)
gözyaşı (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Çok sevdiği kedisinin ölümü onu çok üzdü; günlerce gözyaşı döktü.”