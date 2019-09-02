Gözyaşı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘göz yaşı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Gözyaşı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘göz yaşı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘gözyaşı’dır. Gözyaşı mı, göz yaşı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘gözyaşı'dır.

GÖZYAŞI NE DEMEK: Gözyaşı bezlerinin salgıladığı, bazı etkilerle akan duru sıvı damlacıklarından her biri, yaş.

GÖZYAŞI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “gözyaşı mı, göz yaşı mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı gözyaşı şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

göz yaşı (Yanlış kullanım)

gözyaşı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çok sevdiği kedisinin ölümü onu çok üzdü; günlerce gözyaşı döktü.”