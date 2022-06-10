Grammy Ödülleri için yeni kategoriler gündemde

Her sene müzik sektöründeki en başarılı isimleri ödüllendiren Grammy Ödülleri'ne yeni kategorilerin ekleneceği duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Recording Academy perşembe günü yaptığı açıklamada, müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri’nin gelecek yılki törenden itibaren altı yeni kategoriye sahip olacağını söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, eklenen yeni kategoriler arasında yılın şarkı yazarı, en iyi alternatif müzik performansı, en iyi Amerikan performansı, video oyunları ve diğer interaktif medya için en iyi skor müziği ve en iyi sözlü şiir albümü yer alıyor.



Ayrıca, “zamanında bir sosyal meseleyi ele alan ve anlayışı, barışı inşa etmeyi ve empatiyi teşvik eden lirik içerik içermesi gereken” “sosyal değişim için en iyi şarkı” için de özel bir liyakat ödülü verileceği açıklandı.

Kazanan bir komite tarafından seçilecek ve Recording Academy Mütevelli Heyeti tarafından onaylanacak.

Recording Academy İcra Kurulu Başkanı Harvey Mason Jr. yaptığı açıklamada, “Yeni kurulan kategoriler ve değişiklikler yoluyla, bu çeşitli yaratıcı müzik topluluklarını onurlandırmaktan ve değişim, ilerleme ve işbirliğine ilham veren bir ortam geliştirmeye devam etmekten dolayı çok heyecanlıyız” dedi.

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