Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Grammy ödülleri Kobe Bryant’a saygı gecesine döndü
Grammy ödülleri Kobe Bryant’a saygı gecesine döndü
Geçirdiği helikopter kazası sonrasında kızıyla birlikte hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın bu acı kaybı, dün akşam gerçekleşen Grammy Ödül törenine damga vurdu. Ünlü şarkıcılar Kobe hakkında duygusal açıklamalarda bulundu.
Kültür Sanat 27 Ocak 2020 - 08:47

Son dönemin en çok dikkat çeken isimlerinden şarkıcı Billie Eilish dün akşam gerçekleşen Grammy Ödül Töreni’ne damga vurdu. Dört ana kategorideki ödülleri alan Eilish, en çok sevilen şarkısı ‘Bad Guy’ ile heykelciği evine götürdü. Yılın albümü ödülünü almaktan duyduğu mutluluğu izleyicilerle paylaşan genç şakıcı; “Depresyon, intihar düşünceleri ve iklim değişikliği hakkında bir albüm çıkardık” şeklinde bir açıklamada bulundu.

KOBE BRYANT’A ÖVGÜ

Ödül töreninden sadece birkaç saat önce hayatını kaybeden basketbol ikonu Kobe Bryant törene damga vurdu. Tören, şarkıcı Alicia Keys liderliğinde duygusal ve dokunaklı bir performans ile başladı. “Burada müziğin en iyi gecesini en iyi yapan sanatçıları kutluyoruz, ama şimdi dürüst olmak gerekirse hepimiz çılgın bir üzüntü hissediyoruz” şeklinde konuşan Keys, sahneye girerken “Los Angeles, Amerika ve dünya çapında bir kahraman kaybetti.” şeklinde anonslar yapıldı.

Keys, “Şu anda Kobe ve kızı Gianna … ruhlarımızda, kalplerimizde, dualardalar, bu binadalar” diye konuştu ve geceye katılanlardan “Bir dakikanızı ayırın ve onları içinizde hissedin, gücümüzü ve desteğimizi aileleriyle paylaşın” ricasında bulundu.

Son güncelleme: 09:10 - 27.01.2020
Etiketler