Grammy ödülleri Kobe Bryant’a saygı gecesine döndü

Son dönemin en çok dikkat çeken isimlerinden şarkıcı Billie Eilish dün akşam gerçekleşen Grammy Ödül Töreni’ne damga vurdu. Dört ana kategorideki ödülleri alan Eilish, en çok sevilen şarkısı ‘Bad Guy’ ile heykelciği evine götürdü. Yılın albümü ödülünü almaktan duyduğu mutluluğu izleyicilerle paylaşan genç şakıcı; “Depresyon, intihar düşünceleri ve iklim değişikliği hakkında bir albüm çıkardık” şeklinde bir açıklamada bulundu.

KOBE BRYANT’A ÖVGÜ

Ödül töreninden sadece birkaç saat önce hayatını kaybeden basketbol ikonu Kobe Bryant törene damga vurdu. Tören, şarkıcı Alicia Keys liderliğinde duygusal ve dokunaklı bir performans ile başladı. “Burada müziğin en iyi gecesini en iyi yapan sanatçıları kutluyoruz, ama şimdi dürüst olmak gerekirse hepimiz çılgın bir üzüntü hissediyoruz” şeklinde konuşan Keys, sahneye girerken “Los Angeles, Amerika ve dünya çapında bir kahraman kaybetti.” şeklinde anonslar yapıldı.

Keys, “Şu anda Kobe ve kızı Gianna … ruhlarımızda, kalplerimizde, dualardalar, bu binadalar” diye konuştu ve geceye katılanlardan “Bir dakikanızı ayırın ve onları içinizde hissedin, gücümüzü ve desteğimizi aileleriyle paylaşın” ricasında bulundu.