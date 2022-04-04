Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri için düzenlenen tören, Covid salgını nedeniyle ertelendikten sonra dün gece gerçekleşti. Geceye birden fazla kategoride ödül kazanan Olivia Rodrigo, Silk Sonic ve Foo Fighters damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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64. defa düzenlenen ödül töreni, Covid nedeniyle ertelendikten sonra nihayet dün gece gerçekleşti ve müzik dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu.

Kasım ayında açıklanan adaylar, uzun bir süredir bu geceyi bekliyordu. Ve nihayet dün gece gerçekleşen törende kazananlar belli oldu. Olivia Rodrigo en iyi yeni sanatçı, Silk Sonic yılın şarkısı ödülünü kucaklayarak geceye damga vuran isimler oldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde davulcusu Taylor Hawkins’i trajik bir şekilde kaybeden Foo Fighters da birden fazla kategoride ödüle layık görüldü.

2022 GRAMMY ÖDÜLLERİ’NİN KAZANANLARI

Yılın albümü

Jon Batiste – We Are

Yılın şarkısı

Silk Sonic – Leave the Door Open

En iyi pop/duo grup performansı

Doja Cat featuring SZA – Kiss Me More

En iyi pop vokal albümü

Olivia Rodrigo

En iyi R&B albümü

Jazmine Sullivan – Heaux Tales

En iyi rap performansı

Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties

En iyi yeni sanatçı

Olivia Rodrigo

En iyi country albümü

Chris Stapleton – Starting Over

En iyi pop solo performansı

Olivia Rodrigo – Drivers License

En iyi dans/elektronik kayıt

Rüfüs Du Sol – Alive

En iyi dans/elektronik albüm

Black Coffee – Subconsciously

En iyi rock performansı

Foo Fighters – Making a Fire

En iyi metal performansı

Dream Theater – The Alien

En iyi rock şarkısı

Foo Fighters – Waiting on a War

En iyi rock albümü

Foo Fighters – Medicine at Midnight

En iyi alternatif müzik albümü

St Vincent – Daddy's Home

En iyi R&B şarkısı

Silk Sonic – Leave the Door Open

En iyi rap albümü

Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost

En iyi rap şarkısı

Kanye West featuring Jay-Z – Jail

En iyi Latin pop albümü

Alex Cuba – Mendó

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