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Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri için düzenlenen tören, Covid salgını nedeniyle ertelendikten sonra dün gece gerçekleşti. Geceye birden fazla kategoride ödül kazanan Olivia Rodrigo, Silk Sonic ve Foo Fighters damga vurdu.

Sozcu.com.tr
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Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

64. defa düzenlenen ödül töreni, Covid nedeniyle ertelendikten sonra nihayet dün gece gerçekleşti ve müzik dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu.

Kasım ayında açıklanan adaylar, uzun bir süredir bu geceyi bekliyordu. Ve nihayet dün gece gerçekleşen törende kazananlar belli oldu. Olivia Rodrigo en iyi yeni sanatçı, Silk Sonic yılın şarkısı ödülünü kucaklayarak geceye damga vuran isimler oldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde davulcusu Taylor Hawkins’i trajik bir şekilde kaybeden Foo Fighters da birden fazla kategoride ödüle layık görüldü.

2022 GRAMMY ÖDÜLLERİ’NİN KAZANANLARI

Jon Batiste

Yılın albümü
Jon Batiste – We Are

Yılın şarkısı 
Silk Sonic – Leave the Door Open

En iyi pop/duo grup performansı
Doja Cat featuring SZA – Kiss Me More

En iyi pop vokal albümü
Olivia Rodrigo

En iyi R&B albümü
Jazmine Sullivan – Heaux Tales

En iyi rap performansı
Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties

Olivia Rodrigo

En iyi yeni sanatçı
Olivia Rodrigo

En iyi country albümü
Chris Stapleton – Starting Over

En iyi pop solo performansı
Olivia Rodrigo – Drivers License

En iyi dans/elektronik kayıt
Rüfüs Du Sol – Alive

En iyi dans/elektronik albüm
Black Coffee – Subconsciously

En iyi rock performansı
Foo Fighters – Making a Fire

Dream Theater’dan John Petrucci

En iyi metal performansı
Dream Theater – The Alien

En iyi rock şarkısı
Foo Fighters – Waiting on a War

En iyi rock albümü
Foo Fighters – Medicine at Midnight

En iyi alternatif müzik albümü
St Vincent – Daddy's Home

Silk Sonic

En iyi R&B şarkısı
Silk Sonic – Leave the Door Open

En iyi rap albümü
Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost

En iyi rap şarkısı
Kanye West featuring Jay-Z – Jail

En iyi Latin pop albümü
Alex Cuba – Mendó

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