Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri için düzenlenen tören, Covid salgını nedeniyle ertelendikten sonra dün gece gerçekleşti. Geceye birden fazla kategoride ödül kazanan Olivia Rodrigo, Silk Sonic ve Foo Fighters damga vurdu.
64. defa düzenlenen ödül töreni, Covid nedeniyle ertelendikten sonra nihayet dün gece gerçekleşti ve müzik dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu.
Kasım ayında açıklanan adaylar, uzun bir süredir bu geceyi bekliyordu. Ve nihayet dün gece gerçekleşen törende kazananlar belli oldu. Olivia Rodrigo en iyi yeni sanatçı, Silk Sonic yılın şarkısı ödülünü kucaklayarak geceye damga vuran isimler oldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde davulcusu Taylor Hawkins’i trajik bir şekilde kaybeden Foo Fighters da birden fazla kategoride ödüle layık görüldü.
2022 GRAMMY ÖDÜLLERİ’NİN KAZANANLARI
Yılın albümü
Jon Batiste – We Are
Yılın şarkısı
Silk Sonic – Leave the Door Open
En iyi pop/duo grup performansı
Doja Cat featuring SZA – Kiss Me More
En iyi pop vokal albümü
Olivia Rodrigo
En iyi R&B albümü
Jazmine Sullivan – Heaux Tales
En iyi rap performansı
Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties
En iyi yeni sanatçı
Olivia Rodrigo
En iyi country albümü
Chris Stapleton – Starting Over
En iyi pop solo performansı
Olivia Rodrigo – Drivers License
En iyi dans/elektronik kayıt
Rüfüs Du Sol – Alive
En iyi dans/elektronik albüm
Black Coffee – Subconsciously
En iyi rock performansı
Foo Fighters – Making a Fire
En iyi metal performansı
Dream Theater – The Alien
En iyi rock şarkısı
Foo Fighters – Waiting on a War
En iyi rock albümü
Foo Fighters – Medicine at Midnight
En iyi alternatif müzik albümü
St Vincent – Daddy's Home
En iyi R&B şarkısı
Silk Sonic – Leave the Door Open
En iyi rap albümü
Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost
En iyi rap şarkısı
Kanye West featuring Jay-Z – Jail
En iyi Latin pop albümü
Alex Cuba – Mendó