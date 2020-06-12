Grammy Ödülleri’nde bir dizi değişiklik yapıldı

Grammys, daha kapsayıcı olma çabasıyla yıllık ödül programında bir dizi değişiklik olduğunu açıkladı. Yapılan değişikliklerden biri ise "En İyi Çağdaş Kent Albüm" kategorisi "En İyi Yenilikçi R&B Albümü" olarak yeniden adlandırıldı...

Gelecek yıl ocak ayında yapılması planlanan Grammy Ödülleri’nde bir dizi değişikliğe gidildi. Örneğin her yıl verilen ‘En İyi Çağdaş Kent Albüm’ kategorisi artık olmayacak ve onun yerine hip-hop, rap, folk, elektronik, rock ve daha fazlasını içeren karışık alt türü daha doğru bir şekilde tanımlamak için ‘En İyi Yenilikçi R&B Albümü’ ödülü konuldu.

ÖDÜL İSİMLERİ DEĞİŞİYOR

Diğer ad değişiklikleri arasında “Best Latin Rock”, “Urban veya Alternatif Albüm”, Kentsel veya Alternatif Albüm ya da Alternatif Albüm olarak yeniden adlandırılacak. “En İyi Rap / Sung Performansı”nın da “En İyi Melodik Rap Performansı” olarak değiştirileceği düşünülüyor.