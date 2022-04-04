Grammy Ödülleri’nden en renkli anlar

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini bulurken, birbirinden de renkli anlar yaşandı. Kırmızı halıdaki pozlardan, Will Smith taklidine kadar işte o geceden görüntüler...

Sozcu.com.tr

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Covid nedeniyle ertelenen, müzik dünyasının heyecanla beklediği gece nihayet gerçekleşti ve 64. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye sadece ödüller değil, birbirinden renkli anlar da damga vurdu.

Kırmızı halıdan geçen ünlü isimlerin pozları yine merak konusu olurken gecenin ilerleyen dakikalarında sergilenen performanslar da çok konuşuldu.

ÜNLÜ KOMEDYENDEN WILL SMITH’E GÖNDERME

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Oscar Ödül Töreni’nde yaşanan Will Smith skandalından sonra Grammy’e katılan komedyenler de boş durmadı.

Ünlü oyuncu LeVar Burton, komedyen Nate Bargatze’yi sahneye davet ettiğinde Bargatze’nin kılığı izleyenlerin kahkahalarına neden oldu.

Burton, bir sonraki sunum için komedyen Nate Bargatze’yi takdim etti. Bargatze sahneye siyah bir takım elbiseyle, mat siyah bir motosiklet kaskıyla çıktı. Bargatze, “Artık komedyenlerin bunları ödül törenlerinde takması gerektiğini söylediler” dedi.

LADY GAGA’NIN MARILYN MONROE’DAN İLHAM ALAN PERFORMANSI

Lady Gaga, Alzheimer ile mücadele ettiği için töreni kaçıran 95 yaşındaki zayıf Tony Bennett’in video tanıtımının ardından Marilyn Monroe’dan ilham alan bir elbiseyle sahne alırken göz kamaştırdı.

36 yaşındaki şarkıcı, 1953 müzikal-komedi Gentleman Prefer Blondes’ta Monroe tarafından giyilen ikonik kostümü anımsatan fiyonklu ipeksi deniz köpüğü yeşili elbisesiyle sahne aldı.

95 yaşındaki Bennett, Gaga’yı sahneye tanıtmak için video yayını aracılığıyla ortaya çıktı. Bennett, “Herkese selam! Lütfen hoş geldiniz Lady Gaga!” diye bağırdı ve kameraya neşeyle el salladı efsanevi şarkıcı.

BILLIE EILISH, TAYLOR HAWKINS’İ ANDI

Billie Eilish, Grammy Ödülleri’ndeki heyecan verici performansı sırasında Foo Fighters davulcusu Taylor Hawkins’i tişörtüyle andı. 20 yaşındaki şarkıcı, hit şarkısını seslendirdiği sırada Hawkins’in resminin bulunduğu siyah bir tişört giyerek sahneye çıktı.

Davulcunun ölümü müzik endüstrisini şoke ederken, Grammy’de performans sergilemesi planlanan grubu Foo Fighters da gecede performans sergilemeyeceğini açıklamıştı.

GECEDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

BTS

Justin Bieber & Hailey Bieber

Kourtney Kardashian & Travis Barker

Lady Gaga

Japanese Breakfast

Jon Batiste

Halsey

Elephant Heart

Chrissy Teigen & John Legend

Bomba Estereo

Billie Eilish

Silk Sonic

Olivia Rodrigo

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